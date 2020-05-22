中关村在线消息：北京时间5月22日消息，今天上午国务院总理李克强在政府工作报告中指出——电商网购、在线服务等新业态在抗疫中发挥了重要作用，要继续出台支持政策，全面推进“互联网+”，打造数字经济新优势。

拼多多相关业务负责人表示，总理政府工作报告肯定电商网购、在线服务等新业态在抗疫中发挥重要作用，国家将继续出台打造数字经济新优势等政策的消息令企业备受鼓舞。随着经济不断复苏，中国数字经济优势逐渐凸显，5月以来，拼多多日均在途物流包裹数已超过6500万个，较2020年3月的5000万个日均在途物流包裹数劲增30%。



中国消费加速回升：拼多多5月日均物流包裹数已超过6500万个

自疫情发生以来，拼多多等新电商平台陆续推出各项补贴，惠及消费者及中小企业。据此前媒体报道，为支持商家发展、促进消费回流，拼多多平台一季度已直接补贴金额超过50亿元。通过让利消费者和商家，拼多多持续增强线上消费势能，为商家创造出了更多订单。

政府工作报告指出，将继续推动消费回升，支持电商、快递进农村，拓展农村消费。5月20日，国务院扶贫办联合拼多多启动了“消费扶贫百县直播行动”，拼多多将在国务院扶贫办社会扶贫司指导下，发挥平台农产品上行优势，选取100个贫困县开展消费扶贫活动，助力打赢脱贫攻坚战。

在数字经济持续助力下，中国已经加速进入消费全面回升期。数据显示，截至3月底，拼多多日均物流包裹数为5000万个左右，随着中国消费全面反弹复苏，仅拼多多一家平台的日均物流包裹数在2个月内就增加了1500万个。



中国消费加速回升：拼多多5月日均物流包裹数已超过6500万个

“从拼多多平台数据看，农货上行、产业带复苏是中国消费复苏的两大重要原因”，拼多多物流负责人对此表示。

据了解，自2月以来，拼多多通过“市县长直播”等方式推动农货上行，通过“产业带联播”等方式推动产业带企业转型升级。拼多多提供的数据显示，截至5月14日，拼多多“市县长直播间”累计售出助农产品超过8.5亿斤，新入驻“外贸转内销”企业达到11.3万家，产业带订单成交额超过58.9亿元。

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