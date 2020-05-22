中关村在线消息：北京时间5月22日消息，今天上午，法拉第未来创始人兼CPUO贾跃亭个人破产重组计划在今天举行的听证会上获得了加州中区破产重组法院的最终确认和通过。尽管仍然有反对的声音，但大多数债权人和法官都表达了支持意见。



历时七个月 贾跃亭破产重组计划获得美法院通过

在这次听证会之后，贾跃亭个人破产重组正式进入生效流程，这次破产重组有望在六月初正式生效。贾跃亭债务处理小组表示，非常感谢加州中区法院的公正判决，以及感谢包括投反对票的债权人在内的全体债权人的理解和支持。贾跃亭先生未来将会继续与债委会和债权人信托受托人紧密合作，解决债务问题。

此前，乐视网召开了2019年度业绩说明会。在这次说明会上，乐视网董事长刘延峰也谈及了贾跃亭的状况。刘延峰表示，他们仍将继续坚持并依法向贾跃亭追偿，不过贾跃亭目前还是公司实际控制人。

刘延峰表示：“公司将努力维持持续经营能力，全力对关联方应收款项进行催收，同时公司将采取包括法律手段在内的一切方式维护股东利益，公司第一大股东贾跃亭因关联方资金占用、违规担保等事项对公司造成的损失，公司将继续坚持并依法向其追偿。”

另外，刘延峰还提到，截至2020年5月8日，贾跃亭持有公司9.20亿股，占公司总股本的23.07%，贾跃亭虽然全部股份被冻结，大部分股份被质押，但其目前仍是公司的实际控制人。

（本文图片来自互联网）

（7446283）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：历时七个月 贾跃亭破产重组计划获得美法院通过http://news.zol.com.cn/744/7446283.html