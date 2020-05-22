中关村在线消息：近日据悉，摩根士丹利分析师Katy Huberty在谈到苹果汽车的长期项目时做出预测——该公司将在研究和开发“垂直整合解决方案”上投入大量资金。



分析师称：苹果向Apple Car项目投入大量研发资金

AppleInsider在看到的一份关于特斯拉的研究报告中看到，分析师Adam Jonas邀请Huberty对苹果和这家位于帕洛阿尔托的汽车制造商进行了对比。

虽然大多数研究都集中在特斯拉在技术和汽车行业的地位，但Huberty还提供了一些关于苹果在汽车技术开发商的花边新闻。

Huberty指出，摩根士丹利预计苹果今年将在这部分的研发上投入近190亿美元，作为比较，整个汽车行业的研发支出为800-1000亿美元。

大量资金涌入研发领域是苹果和其他科技公司可能会逐渐颠覆汽车市场的原因之一。

Huberty补充道，苹果将汽车技术视为一个“可以为更好解决方案做出贡献的巨大市场”，这跟其对健康和金融技术的看法类似。

当谈到最终目标时，这位分析师预测，苹果进入汽车技术领域将会是一个垂直整合的解决方案。

而当被问及苹果和特斯拉是否会合作时，Huberty对此做出了否决，在其看来，苹果的雄心似乎暗示了它将推出一款能跟特斯拉相竞争的产品。

长期以来，一直有传言称苹果正在开发一款Apple Car，虽然目前还不清楚它会以何种形式出现，但最近的传言和报道表明它将会是一款由苹果生产的实体车。

Huberty还提到了苹果从设备销售商向更多以服务为基础的公司的转变，这位分析师还表示，投资者已经开始意识到iPhone重复购买的“订阅性质”以及新服务和产品的配售率。【7446259】

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