中关村在线消息：据悉，三星近期新推出的 The Terrace 系列电视，正在将应用场景从室内拓展到户外。











三星新款户外电视：4K QLED高亮面板+IP55防护等级

如果您喜欢在阳光充足的室外观看 Netflix，那配备了 4K QLED 高亮面板、且符合 IP55 防护等级的 The Terrace，显然是一个不错的选择。



作为首款户外专用的电视新品，三星承诺具有与室内旗舰机型相同的技术特征。

IP55 防护等级，意味着 The Terrace 能够防水防尘。毕竟就算不泡水，户外电视也要面对偶尔的雨水泼溅。

过强的环境光线，则是户外电视面临的另一大考验，三星为 The Terrace 配备了 2000 尼特的高亮面板，以及 2% 反射率的涂层。

整机屏幕被包裹在泰坦黑配色的 1CM 窄边框中，壁挂安装的厚度也只有 5.9CM 。音频方面，该电视配备了 20W 的功放扬声器。

The Terrace 内置了对 Alexa、Google Assistant、Bixby 语音助理的支持。辅以 Samsung OneRemote 和 Mobile View 客户端，以方便遥控和显示手机中的内容。

与三星高端室内电视一样，The Terrace 配备了 Quantum Processor 4K 系统，可对低分辨率内容进行智能拉伸。此外支持 Netflix、亚马逊 Prime Video 等流媒体视频点播服务。

The Terrace 配备了三个 HDMI、USB、以太网、RS232，支持蓝牙和 Wi-Fi 连接、光纤音频输出 / HDBaseT 输入，以及配套的 Terrace Soundbar 蓝牙条形音箱。

该条形音箱可与电视同样壁挂安装到墙面，具有 210W 的强劲功放，符合 IP55 防护标准，且支持杜比数字 5.1 和 DTS 5.1 数字环绕声。

The Terrace 户外电视已于即日上市，可选 55 / 65 / 75 英寸三种规格，售价分别为 3499 / 4999 / 6499 美元，约合24890 / 35560 / 46230 RMB。【7446133】

（文中图片来自互联网）

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