早报：百度否认纳斯达克退市 小米收购紫米股份

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

小米近期除了发布财报之外，资本市场也有动作。

小米收购紫米27.44%股份 出资1.03亿美元





近日小米集团公告宣布，小米集团以1.03亿美元收购Zimi International Incorporation（即“紫米公司”）的27.44%股份，其中2,578万美元以现金支付，其余7,706万美元由小米集团配发的54,379,044股偿付，交易完成后，小米集团将拥有紫米公司49.91%的股权。

昨天下午传出了百度将会在纳斯达克退市的消息，百度方面也迅速做出了回应。

百度回应纳斯达克退市消息：系谣言





早前路透社消息显示，百度考虑从纳斯达克退市，以提高估值。对此，昨天晚间百度向新浪科技回应：（退市）相关说法系谣言。李彦宏在两会期间接受采访时表示，“我们确实很关注美国从政府层面在不断收紧对中概股公司的管制，我们内部在不断地研讨有哪些可以做的事情，包括在香港等地的二次上市。”



新一代CPU何时问世？现在或许有了具体时间。

直接对决！传英伟达AMD9月推出新一代CPU





据DigiTimes报道，随着AMD和英伟达在9月推出下一代GPU，显卡厂商将下调较老产品的价格，在2020年第三季进一步刺激需求。AMD和英伟达将在9月份推出的“GPU”可能会是新一代的计算卡，也有可能是游戏卡的高端型号。

继上周《GTA5》之后，本周Epic商城再次带来惊喜。







继上周免费赠送《GTA 5》之后，Epic游戏商城刚刚宣布了本周免费送的3A大作——《文明6》。这次免费领取也是为期一周，下周免费游戏也将会在同一时间公开。《文明6》是由Firaxis制作、2K Games发行的经典策略游戏《文明》系列的续作。

在即将召开的两会上，网易CEO丁磊也带来了诸多科技领域相关提案。



网易丁磊两会提案 少儿编程进入学业水平考试





据澎湃新闻报道，今年全国两会召开在即，全国政协委员、网易公司首席执行官丁磊带来多份提案。在《关于稳步推动编程教育纳入我国基础教学体系，着力培养数字化人才的提案》中，丁磊建议创新教学模式，形成中国特色的少儿编程课程体系；教企共建少儿编程学习资源库，提供实践平台；将少儿编程纳入学业水平考试，作为综合素质评价重要内容；加强少儿编程教师人才培养等。

在智能手表领域，三星即将进行新的尝试。



传三星计划推出高端智能手表 钛金属外壳





据外媒 GsmArena 今天的一份新报道指出，三星希望通过提供即将推出的钛金属版本智能手表来进入该领域的超高端市场。三星智能手表的钛金属版本将非常昂贵，但未提及具体的价格。目前该公司已提供铝及不锈钢两种材质的智能手表，若消息属实，这款新表将是三星首度采用钛金属材质来制作表壳。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

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