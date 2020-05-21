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    传三星8月举行线上发布会 Note20和Fold2都会有

      [  中关村在线 原创  ]   作者：吴晓宇

    中关村在线消息：北京时间5月21日消息，近日有国外媒体爆料，三星即将在8月份于美国纽约举办线上发布会。在这次发布会上，三星不仅会发布下半年旗舰机Galaxy Note20系列，同时还会发布全新可折叠手机Galaxy Fold 2。

    传三星8月举行线上发布会 Note20和Fold2都会有
    传三星8月举行线上发布会 Note20和Fold2都会有

    此前，DSCC首席执行官Ross Young在接受采访时透露了有关三星下半年新旗舰三星Galaxy Note20系列的最新消息。三星Galaxy Note20系列将会全系标配16GB内存。

    同时，Ross Young还表示，三星Galaxy Folds 2机身背面采用的三摄系统将支持双OIS光学防抖。该机将会包括1200万像素的主摄，一个1600万像素的超广角，以及一个提供混合变焦的6400万像素的摄像头。他并没有提到具体的规格参数，但推测该主摄很可能和Galaxy S20/S20+上使用的摄像头类似。

    （本文图片来自互联网）

    （7445389）



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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/744/7445389.html report 684 中关村在线消息：北京时间5月21日消息，近日有国外媒体爆料，三星即将在8月份于美国纽约举办线上发布会。在这次发布会上，三星不仅会发布下半年旗舰机Galaxy Note20系列，同时还会发布全新可折叠手机Galaxy Fold 2。传三星8月举行线上发布会 Note20和Fold2都会有此前，D...
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