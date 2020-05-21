中关村在线消息：北京时间5月21日消息，今天特斯拉方面对外透露，2020年特斯拉将会在中国布局4000+个超级充电桩，是过去五年建设总量的两倍。同时，特斯拉还计划打通上海到伦敦充电线路的中国部分，让电动汽车的跨国出行成为可能。



特斯拉在华将布局4000多充电桩 打通上海与伦敦

除了超级充电桩的布局之外，特斯拉还计划在今年第二季度开始推动V3超级充电桩的进一步普及。2012年开始，特斯拉就开始在中国布局充电桩，他们已经成为中国充电桩工程建设最早、自有充电桩数量最多，覆盖城市最广的新能源智能汽车企业。

此前乘联会对外发布了2020年4月份全国乘用车市场分析。在这份分析中乘联会指出，4月乘用车市场零售达到142.9万辆，同比下降5.6%，这也是今年走势最强的月度。其中，特斯拉中国4月生产了1万辆汽车。

根据数据显示，4月新能源乘用车批发销量6.4万辆，同比下降30.0%，环比3月增长14.8%。其中插电混动销量2.15万辆，同比下降14%。纯电动的批发销量4.23万辆，同比下降36%。乘联会表示，特斯拉中国生产的1万辆汽车中，一共卖出了3635辆Model 3。

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