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    据传苹果耳机AirPods Studio和AirPods X下月发售

      [  中关村在线 原创  ]   作者：wangsun

    中关村在线消息：近日，据彭博社的Mark Gurman报道，苹果计划在今年发布具有降噪功能的高端外耳式耳机——外耳式 "AirPods Studio "和类似BeatsX的入耳式 "AirPods X"，用于跑步和运动。

    据传苹果耳机AirPods Studio和AirPods X下月发售
    据传苹果耳机AirPods Studio和AirPods X下月发售

    苹果分析师郭明錤认为，这款耳机的量产将于2020年中期开始，出货将在6月或7月开始。

    据YouTube频道Front Page Tech的主持人Jon Prosser表示，这款耳机将被命名为AirPods Studio，零售价为349美元。Prosser表示，这款耳机可能会在6月22日开幕的WWDC 2020上发布。

    上个月，Prosser声称苹果计划在9月或10月左右发布所谓的 "AirPods X"，采用类似BeatsX的设计，用于跑步和运动。

    著名苹果分析师郭明錤表示，第三代AirPods将于2021年上半年进入量产阶段，这意味着普通的AirPods要到明年才会更新换代。郭明錤预计内部设计会有变化，但他没有说明是否会有外部变化。最初的AirPods在2016年12月推出，随后在2019年3月进行了第二代更新。

    第二代AirPods Pro将在2021年第四季度到2022年第一季度之间进入量产阶段，据郭明錤表示，这表明距离产品更新还有一年多的时间。目前还不知道更多的细节。目前的AirPods Pro在2019年10月底推出。【7445143】

    （文中图片来自互联网）

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/744/7445143.html report 1040 中关村在线消息：近日，据彭博社的Mark Gurman报道，苹果计划在今年发布具有降噪功能的高端外耳式耳机——外耳式 "AirPods Studio "和类似BeatsX的入耳式 "AirPods X"，用于跑步和运动。据传苹果耳机AirPods Studio和AirPods X下月发售苹果分析师郭...
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