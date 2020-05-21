中关村在线消息：近日据悉，外媒9to5Mac上周消息，苹果有一套新的Powerbeats Pro通过了美国联邦通信委员会的审核。



苹果Powerbeats Pro四种新配色 渲染图泄露

如WinFuture公布的一系列泄露图片可信的话，那么苹果似乎将推出四种新颜色的真无线Powerbeats Pro耳机，其中有红色、粉色、浅蓝色和黄色四种颜色。

距离苹果发布Powerbeats Pro的上一套颜色已经过去差不多一年了，去年8月该公司发布了白色、绿色和深蓝色的耳塞。

这些颜色加入了Powerbeats Pro原有的黑色配色方案。相比之下，这些最新的配色似乎要鲜艳得多。

据WinFuture消息，除了新配色之外，这款耳塞在功能上与现有的阵容非常相似，也就是说它们采用了H1芯片，没有主动降噪功能。

新配色在欧洲的售价仍为249.95欧元，在美国本土发布时应该会折算成249美元。目前传闻的发布日期为6月1日，但WinFuture指出，这些可能会有变动。【7445136】

（文中图片来自互联网）

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