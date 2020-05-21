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    苹果Powerbeats Pro四种新配色 渲染图泄露

      [  中关村在线 原创  ]   作者：wangsun

    中关村在线消息：近日据悉，外媒9to5Mac上周消息，苹果有一套新的Powerbeats Pro通过了美国联邦通信委员会的审核。

    苹果Powerbeats Pro四种新配色 渲染图泄露
    苹果Powerbeats Pro四种新配色 渲染图泄露

    如WinFuture公布的一系列泄露图片可信的话，那么苹果似乎将推出四种新颜色的真无线Powerbeats Pro耳机，其中有红色、粉色、浅蓝色和黄色四种颜色。

    距离苹果发布Powerbeats Pro的上一套颜色已经过去差不多一年了，去年8月该公司发布了白色、绿色和深蓝色的耳塞。

    这些颜色加入了Powerbeats Pro原有的黑色配色方案。相比之下，这些最新的配色似乎要鲜艳得多。

    据WinFuture消息，除了新配色之外，这款耳塞在功能上与现有的阵容非常相似，也就是说它们采用了H1芯片，没有主动降噪功能。

    新配色在欧洲的售价仍为249.95欧元，在美国本土发布时应该会折算成249美元。目前传闻的发布日期为6月1日，但WinFuture指出，这些可能会有变动。【7445136】

    （文中图片来自互联网）

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/744/7445136.html report 758 中关村在线消息：近日据悉，外媒9to5Mac上周消息，苹果有一套新的Powerbeats Pro通过了美国联邦通信委员会的审核。苹果Powerbeats Pro四种新配色 渲染图泄露如WinFuture公布的一系列泄露图片可信的话，那么苹果似乎将推出四种新颜色的真无线Powerbeats Pro耳机，其中有红...
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