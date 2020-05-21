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    三星将在9月份推出Micro LED电视

      [  中关村在线 原创  ]   作者：wangsun

    中关村在线消息：近日据外媒消息，三星将于9月正式发布价值数亿韩元的Micro LED电视产品，包括75、88、93和110英寸的家用产品，以及150英寸与292英寸两款大尺寸机型。

    三星将在9月份推出Micro LED电视
    三星将在9月份推出Micro LED电视 

    为能够与LG阵营的OLED抗衡，三星在2018年底宣布正式大规模生产Micro LED面板，并推出Micro LED显示技术产品。

    三星曾发布首款146英寸模块化Micro LED电视“The Wall”电视墙，这款Micro LED电视使用2400万颗Micro LED粒子组合并固定至玻璃背板，而后又推出了75英寸家用Micro LED电视，其画质分辨率达到4K，当然二者售价也是相当之高。

    Micro LED是业界期待的下一代显示技术，显示效果上，Micro LED的发光原理与OLED类似，同样是通过自发光成像，但Micro LED核心优势在于亮度、寿命，以及响应速度。

    其还具有高解析度、低功耗、高对比、厚度薄等特性，其功率消耗量可低至LCD的10%、OLED的50%。

    包括苹果、三星、鸿海、LG Display等厂商都在都忙着布局Micro LED显示技术领域，随着越来越多的Micro LED产品上市，OLED也将迎来新的挑战。【7444997】

    （文中图片来自互联网）

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/744/7444997.html report 901 中关村在线消息：近日据外媒消息，三星将于9月正式发布价值数亿韩元的Micro LED电视产品，包括75、88、93和110英寸的家用产品，以及150英寸与292英寸两款大尺寸机型。三星将在9月份推出Micro LED电视 为能够与LG阵营的OLED抗衡，三星在2018年底宣布正式大规模生产M...
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