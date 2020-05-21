中关村在线消息：今日据悉，三星正式发布了一款全新的Galaxy S20系列新机——三星Galaxy S20 Tactical Edition战术版，这是一款标准的军用智能手机。















三星Galaxy S20战术版亮相：军用标准手机

三星表示，Galaxy S20战术版专为美官方与国防部量身定制，可以与多种现有外围设备无缝运行，并支持战术和机密应用程序的要求。



夜视模式：允许用户在佩戴夜视仪的情况下打开或关闭手机屏幕，不会被屏幕光致盲；

隐形模式：用户可以禁用LTE并使所有RF广播静音以实现完整的离网通信，听起来像是某种高级版的飞行模式；

横向模式：用户可以在横向的情况下解锁使用手机。

三星还着重宣传DeX桌面模式的实用性，表示战术版允许用户在乘车或在基地时用战术版完成报告、培训和任务计划。

Galaxy S20战术版外观上也与其他版本大不相同，拥有一个目测坚固无比的三防手机外壳，不过三星未披露详细信息。

Galaxy S20战术版与普通版没有区别，诸如6.2英寸OLED显示屏、骁龙865、12+128GB存储等等都未缺席。

此款三星为官方定制的军用手机会成为硬核军迷的必备之选，不过遗憾的是三星不会公开销售这个版本，仅会在今年第三季度专门提供给合作伙伴。【7444992】

（文中图片来自互联网）

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