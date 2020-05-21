早报：三星S21采用京东方OLED 当当肥皂剧还在继续

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

近年来许多大企业开始以环保为己任，谷歌就是其中的一个。

环保至上！谷歌不再为石油和天然气公司开发AI工具





据外媒报道，谷歌近日对外承诺，将停止开发定制的人工智能（AI）工具，来帮助石油和天然气公司在全球范围内提取化石燃料。对于之前绿色和平组织的报告，谷歌一位发言人今日向媒体证实，谷歌将不再构建定制的AI/ML（机器学习）算法，为油气行业的上游开采提供便利。

现在，有关三星明年旗舰机的新传闻已经出现。

三星明年旗舰机将采用京东方OLED屏 刷新率90Hz





近日，韩国媒体THELEC报道称，三星可能会在下一代旗舰手机中部分使用京东方OLED屏幕，来取代自家的显示屏。消息指出，经过近一个月与京东方的谈判，三星电子今日已经向京东方发出了正式的报价请求。

还是三星，新功能100倍变焦或许在Note20身上就不见了。



传三星Note20将取消100倍变焦 采用2K屏幕





近日微博爆料人士@i冰宇宙发消息称，三星计划在今年下半年发布的Galaxy Note20将不会保留Galaxy S20 Ultra的100倍变焦功能。爆料还称，Note20将采用2K屏幕，Note系列祖传的SPen依然在机身右侧。

在过去的将近半年时间里，字节跳动的股价可谓是节节攀升。



字节跳动非公开股票估值已超过1000亿美元





据外媒报道，援引知情人士消息称，在最近的非公开股票交易中，字节跳动的估值上升了至少三分之一，达到1000亿美元以上。上述知情人士表示，这家世界上估值最高的初创公司股票最近易手，交易价格表明其估值已比两年前融资时的750亿美元上涨了33%以上。由于这笔交易没有公开，这些知情人士要求不具名。

近期小米发布了他们最新一期的财报，也透露了目前公司的员工人数。

小米员工有多少？财报告诉你一共18170名





近日，小米集团发布一季度业绩，一季度公司经调整净利润23亿元，同比增10.6%；营收497亿元，同比增13.6%。小米也在财报中提到，小米2019年有员工18170名，一季度增加304名员工，2019年底小米员工人均薪酬为3.88万元，一季度底平均月薪约3.99万元。

当当两个创始人之间的争斗还在继续。



俞渝或召开抢章座谈会？对此不予置评





近日消息透露，当当网将在本周召集律师、专家及媒体召开座谈会，试图扭转舆论形势，将李国庆夺章行为引发的经济纠纷案件引向刑事案件，而所邀律师、专家及媒体为与当当有“利益”关系或“可控”人员。此次座谈会的费用或达上百万元。随后，当当方面对此事表示称不予置评。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

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