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    郭明錤再次进行爆料 iPhone 12将取消附赠EarPods

      [  中关村在线 原创  ]   作者：吴晓宇

    中关村在线消息：北京时间5月20日消息，近日天风国际分析师郭明錤又发布了一份新的投资报告。报告中显示，苹果极有可能在今年发布的新机iPhone 12中取消附赠耳机EarPods，同时苹果也将继续提升AirPods的出货。

    郭明錤再次进行爆料 iPhone 12将取消附赠EarPods
    图片说明

    郭明錤认为，苹果取消随机附赠有线耳机 (EarPods) 将会带动售价较低的AirPods 2。另外，苹果将会在本财年第二季度完成AirPods的去库存。郭明錤还提到，立讯精密、歌尔股份与燿华等供应商将会从AirPods的出货中受益。

    此前有消息显示，AirPods新品AirPods 3将沿用 AirPods Pro 的系统级封装SiP，以取代二代产品上的刚柔结合 PCB 板 + SMT 贴装工艺。内部变化将是第三代 AirPods 的最大变化，意味着其外形设计看起来仍接近于第二代 AirPods 。

    消费者对第二代 AirPods 的需求下降，预计苹果会采用这种新的封装方式，而立讯精密Luxshare ICT将成为新品的主要供应商。

    （本文图片来自互联网）

    （7444386）

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/744/7444386.html report 761 中关村在线消息：北京时间5月20日消息，近日天风国际分析师郭明錤又发布了一份新的投资报告。报告中显示，苹果极有可能在今年发布的新机iPhone 12中取消附赠耳机EarPods，同时苹果也将继续提升AirPods的出货。图片说明郭明錤认为，苹果取消随机附赠有线耳机 (EarPods)&n...
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