官方出品“深圳出租”上线 入驻高德打车

中关村在线消息：深圳市官方出品的“深圳出租”在今天上线了，并入驻高德地图聚合打车平台，深圳也成为全国首个出租车巡网融合应用试点城市。





据悉，“深圳出租”是在深圳市交通运输局的指导下，市出租车行业为深化改革，与阿里巴巴旗下高德地图共建的网约化试点项目，采用在线预约、智慧化派单、计价云同步、移动支付、在线评论等互联网手段，将具备线下管理优势、服务优质可靠的传统巡游出租车，进行了全面的在线化升级。

目前，“深圳出租”已经上线试运营，部分出租车司机加入开启在线接单模式。试运营结束后，深圳近4万名出租车司机将陆续全部入驻“深圳出租”，实现100%线上化。

即日起，乘客通过高德搭乘深圳出租车，可获得首单立减优惠；司机通过“深圳出租”完成订单的，可参加服务方面评比的“司机之星”等活动。

深圳市交通运输局有关负责人表示：“科技创新是深圳发展的名片，而‘深圳出租’的上线，就是我市全面推进出租车数字化升级的一项重要举措。通过与高德地图的强强联手，我市搭建起了一套完善的出租车线上线下运营体系，促进巡游车转型升级，帮助驾驶员运营更高效、服务更优质。同时，借助该数字化体系，我们也将建立出租车企业和驾驶员评价系统，进一步增强监管能力，督促提升服务水平，更好地满足人民群众出行需求。”

阿里巴巴合伙人、高德集团总裁刘振飞表示，作为国民出行平台，高德地图有义务也有能力协助出租车行业改革升级，通过互联网、大数据、云计算等技术的运用，实现传统巡游出租车的智慧运营，继而提升用户的出行体验。

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