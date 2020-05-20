汽车人变身 iQOO 3 5G变形金刚限量版来了

中关村在线消息：iQOO手机在今天宣布，iQOO 3 5G变形金刚限量版将于5月25日开放预售，6月1日正式开卖，目前售价还是待发布状态，但已经可以在京东进行预约了。





iQOO 3 5G变形金刚限量版是iQOO与孩之宝合作打造，全机身体现出了变形金刚的视觉特征，背面有汽车人方面的LOGO，手机的主题也有相应的视觉定制。

iQOO 3 5G是在今年2月25日发布的一款旗舰机型，搭载高通骁龙865处理器，支持SA+NSA双模5G，支持WiFi 6，变形金刚限量版的内存版本为12GB+128GB。

iQOO 3 5G采用6.44英寸超极点触控屏，支持HDR10+，屏幕采样率达到180Hz，拥有100%DCI-P3色域覆盖。

iQOO 3 5G采用全场景AI四摄方案，搭载4800万像素超清主摄+1300万像素的超广角AF镜头+1300万像素的50mm焦段人像镜头+200万像素景深摄像头，支持2倍光变和20倍数码变焦。

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