深度学习平台有多重要？百度CTO王海峰：它是产业智能化的基础技术底座

中关村在线消息，5月20日，由深度学习技术及应用国家工程实验室与百度联合主办的“WaveSummit2020”深度学习开发者峰会在线上召开。百度CTO王海峰在致辞中表示，时代契机为飞桨的发展提供了最好的机遇，作为中国首个开源开放、功能完备的产业级深度学习平台，飞桨将与产业紧密融合，与开发者并肩前行。

王海峰公布了飞桨一连串的喜人数据：累计开发者数量194万，服务企业数量8.4万家，基于飞桨平台产生了23.3万模型，覆盖通信、电力、城市管理、民生、工业、农业、林业、公益等众多行业和领域。疫情期间，飞桨和开发者一起战斗，推出了口罩检测和人脸识别、社区疫情防控系统、疫情问答机器人、基于CT影像的肺炎筛查等等一系列产品和服务，依托飞桨平台和生态为疫情防控贡献科技力量。

王海峰认为，这些由开发者和飞桨共同努力创造的成果，得益于技术的成熟、平台的强大和生态的欣欣向荣，也跟社会的需求和时代的契机密切相关。

首先，算法、算力及数据的持续共同进步，使得技术的边界不断被拓展。飞桨深度学习平台高速发展，易用性不断提升，模型库日益丰富，工具组件愈发完备，部署更加便捷。进而，围绕深度学习平台的技术和产业生态日渐繁荣，推动人工智能进入工业大生产阶段，加速各行各业智能化升级，并不断催生新的应用、新的产业。

另一方面，疫情带来线上经济增长。远程办公、云课堂等复工复产新模式，公共安全、应急管理、城市治理等国计民生相关产业迫在眉睫的智能化需求，以及澎湃而来的新基建大潮，为技术创新创造了良好的机遇。以飞桨为代表的深度学习平台是新型基础设施的重要一环，与云计算、5G、物联网、数据中心等互相融合促进，加速产业智能化进程。

时代契机下，飞桨聚焦于满足旺盛的产业智能化需求和快速增长的AI生产规模，全新升级，包含飞桨开源深度学习平台和飞桨企业版。飞桨开源深度学习平台包括核心框架、基础模型库、端到端开发套件与工具组件，将始终保持开源，不断提升核心能力，为产业、学术、科研创新提供基础支撑。同时，随着企业应用的需求越来越丰富和强烈，首次推出飞桨企业版，助力各个企业拥有自己的AI中台，加速企业智能化升级的进程。

满足AI工业大生产需求之外，飞桨作为技术领先的深度学习平台，积极布局前瞻技术方向，发布量子机器学习，这使得它成为国内首个支持量子机器学习的深度学习平台。

在刚刚举办的ABCSummit2020百度夏季云智峰会上，百度智能云“以云计算为基础，以人工智能为抓手，聚焦重要赛道”的新战略首次亮相。百度智能云融合了云计算、大数据、百度大脑等百度的核心技术，把人工智能输送到千行万业，促进各行各业的智能化升级，成为加速AI工业化大生产的关键力量，而飞桨则是其中的核心基础底座。

正如王海峰所说，“在产业智能化浪潮兴起、人工智能基础设施建设快速推进之际，飞桨以更敏捷的脚步，秉承开源开放理念，坚持技术创新，与开发者共同成长和进步，一起发展深度学习和人工智能技术及产业生态，加速产业智能化进程。”

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