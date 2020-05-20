中关村在线消息：近日据悉，在美国专利商标局授予苹果的一项名为 "用于电子设备的动态输入面 "专利中，苹果提出了将目前的触控板完全去掉，转而将MacBook机身的整个下半部分变成一个大的触控板。







苹果新专利让MacBook Pro掌托当做触控板使用

也就是说，未来版本的MacBook Pro可能根本就不会有可见的物理触控板，相反，可能会在键盘下方的整个表面上用发光元素做边框，打造出更有活力的触控面。



苹果公司的理由是，巨大的触控面积可以为用户提供完美尺寸的触控板，而不是简单地提供一个大的输入区域。

动态表面由一个金属接触区、横跨表面的多个指示器、放置在接触层下方的感应层、以及下方的驱动层和刚性底座层组成。

在一些实施例中，还可以使用多个电容层，这些电容层可以用来检测接触层上的一个力。指示器可以放置在表面上方，也可以放置在金属层的下方，通过一系列钻穿金属的孔，并通过光学透明的密封剂填充让钻孔可见。

指示器的目的是向用户显示当前定义的触控板区域位置，灯光显示检测边界。使用一系列的手势，例如同时触摸两侧的边界，可以将定义的区域移动、扩大或缩小到用户喜欢的位置和大小。

触控板区域还可以支持其他典型的手势，包括捏、拖动和轻敲等正常的触控板使用方式。在用于边框的同时，指示器还可以提供当前触控板无法提供的其他功能。

除了显示应用派生的图形外，它还可以作为用户手指轻点或动作的确认，例如显示拖动动作后的轨迹。

苹果公司每周都会提交大量的专利申请，虽然专利的存在表明了公司研发工作所关注的领域，但并不能保证所描述的概念会出现在未来的产品或服务中。【7444149】

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