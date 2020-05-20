纳斯达克通知瑞幸咖啡必须摘牌 已经入倒计时阶段

曾经风光无两的互联网咖啡，曾经的豪言要超越星巴克，曾经被中国网友戏称割洋韭菜的瑞幸咖啡，最终还是走向了被摘牌的命运。据多家权威媒体报道，纳斯达克交易所通知瑞幸咖啡必须摘牌。瑞幸方面表示收到退市通知，摘牌听证会通常会安排在请求后的30-45天。



纳斯达克通知瑞幸咖啡必须摘牌

纳斯达克通知瑞幸咖啡必须摘牌，基本宣告者瑞幸咖啡自爆财务造假事件的最终结局。

瑞幸咖啡成立于2017年10月31日，18个月后就在美国纳斯达克火速上市，创造了国内互联网公司最快的上市记录。瑞幸咖啡首日以25美元开盘，比发行价17美元涨幅近48%，收盘上涨19.88%，报20.38美元，总市值47.4亿美元。

2020年4月2日晚间，瑞幸发布公告“自爆”，承认在2019年第二季度到第四季度期间存在伪造交易行为，涉及销售额大约22亿元人民币。瑞幸自4月7日停牌至今。

受造假事件影响，4月2日该股开盘暴跌，盘中八次触发熔断暂停交易，停牌前的最后一个交易日（4月6日）收于4.39美元，最新总市值仅为11.05亿美元。与今年高点（51.38美元）的辉煌时刻相比，如今的瑞幸咖啡早已失去了往日的光环。

新华社发文点评瑞幸造假事件：遵纪守法、诚信守诺，这是放之四海而皆准的公共商业道德及行为准绳。任何违法违规行为，在任何市场，在任何国家都要受到应有的惩罚。

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