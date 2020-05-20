早报：苹果眼镜或今年发布 瑞幸收到退市通知

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

微软在昨天晚间召开了Build2020开发者大会，在这次大会上他们也公布了重磅消息。

微软宣布Project Reunion计划：统一Win32和UWP应用





在昨天晚间的Build 2020大会上，微软宣布了Project Reunion计划，这是一个让Windows 10平台的应用开发更容易的新项目。Project Reunion统一了对现有Win32（传统的Windows API）和UWP（通用Windows平台）API的访问，并通过NuGet等工具使其与操作系统分离开来。

苹果的AR眼镜一直是一个有些神秘感的产品，现在爆料人给我们带来了更多的信息。

苹果AR眼镜大量信息流出 售价499美元起





近日推特知名科技博主、苹果爆料人Jon Prosser在最新发布的视频中曝光了苹果智能眼镜的大量信息。Prosser称新品将被称为“Apple Glass”，起售价是499美元（约3545元）（不含近视镜片的价格）。其和第一代Apple Watch一样，所有的数据都将在iPhone上进行处理。由于苹果希望媒体到场，因此有计划在iPhone 12的发布活动中发布这款眼镜。

瑞幸咖啡财务造假事件近期再起波澜。



瑞幸称已收到纳斯达克退市通知 将进行听证会





昨天晚间，瑞幸咖啡发布公告，称在5月15日收到纳斯达克交易所的退市通知，公司计划就此举行听证会。瑞幸表示，瑞幸将在听证会结果出炉前继续在纳斯达克上市。此前，瑞幸被爆出财务造假之后，债券持有人提起诉讼，寻求追回约1.557亿美元损失。

丰巢快递柜也是近期的一个热门话题，上海的一个停用小区给出了他们的解决办法。

上海小区停用丰巢快递柜后 开始使用自建驿站





近日上海首个停用丰巢快递柜的小区中环花苑通过公众号发布了一篇题为“自建快递驿站启用的通知”。该通知称，根据上海市消保委建议本市居民小区设立免费的公共快递架，业委会和物业公司为了小区业主收件便利、保障业主的用邮选择权、丰富快递末端配送环节解决方案的多样化，特开设“中环花苑快递驿站”，作为丰巢快递柜和菜鸟驿站的补充。

近期美国消费者满意度指数发布了他们的最新的排行榜，苹果不出意外排名第一。

美国智能手机满意度出炉 苹果综合排名第一





近日，美国消费者满意度指数（ACSI）发布了一则关于美国用户对各品牌手机满意度的分析数据。数据表明，2020年美国消费者满意度最高的手机品牌仍为苹果，相较于2019年81分（百分制）的评分，苹果今年提升了一分。三星以一分之差，位列第二；LG（79分）和摩托罗拉（77分）则分别位列第三和第四。

京东即将带来史上最大的618优惠力度。



京东官宣618带来百亿补贴 史上最大优惠力度





京东官方微博昨天晚间表示，今年京东618将带来超级百亿补贴、千亿优惠等一系列史上最大优惠力度，还有百项顶级服务。京东称其为“前所未有的大动作”。去年京东618购物节累计下单金额达2015亿元。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

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