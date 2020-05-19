张文宏相互宝开直播谈疫情防护：天热可以开空调戴口罩

中关村在线消息：复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏医生在互助社区相互宝内的直播，吸引了上百万网友观看、提问。张文宏医生认为，天热的情况下有些人可能戴不住口罩，这时候宁可大家开空调戴口罩，也不能不戴口罩不开空调。





张文宏医生认为，国内疫情防控的好，所以应该尽快复工复产，包括假期期间也可以尽快恢复旅游。坐高铁、飞机出行的时候，人们只要做到戴口罩、洗手等基本防护，问题就不大。

张文宏医生这场全网热议的直播背后，是阿里在大健康领域最新动作的信号。今天，相互宝和阿里健康宣布将在大健康领域进行战略合作，第一个动作就是联合上线名医频道“名医面对面”。张文宏则是首位做客“名医面对面”的医生。直播中，张文宏金句不断，通俗易懂地给网友科普了接下来该如何做疫情防护。

蚂蚁集团相互宝事业部总经理邵晓东表示，阿里健康和相互宝的用户健康意识强，对健康类信息、药品、保障服务的需求更为集中。据透露，接下来阿里健康和相互宝将每周邀请一位名医来“名医面对面”直播，解答相互宝成员关心的各类健康问题。





业内人士分析认为，相互宝和阿里健康是阿里经济体内和大健康最密切相关的业务板块，确实存在巨大的协同空间。邵晓东透露，接下来阿里健康和相互宝会发挥双方优势，整合与健康相关的医生、药品、保障服务等资源，为成员提供一站式、专业的健康服务。

相互宝目前参与人数已经超1亿，已经是全球最大的互助社区。用户加入后，每年花一两百块钱，就能获得100种重疾的保障。阿里健康则致力于通过互联网提高用户就医、购药的便捷性，为国人提供公平、普惠、可触及的医药健康服务。

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