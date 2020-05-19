迪士尼前高级副总裁凯文·梅耶尔出任字节跳动COO

中关村在线消息：字节跳动今日宣布，任命凯文·梅耶尔（KevinMayer）为字节跳动首席运营官（COO）兼TikTok全球首席执行官。此任命将于2020年6月1日生效。

凯文·梅耶尔（KevinMayer）

凯文·梅耶尔将负责TikTok、Helo、音乐、游戏等业务，同时负责字节跳动全球职能部门（不含中国），包括企业发展、销售、市场、公共事务、安全、法务等。凯文·梅耶尔将直接向字节跳动创始人兼首席执行官（CEO）张一鸣汇报。

另外，根据官方通告，随着凯文·梅耶尔的加入，原TikTok总裁AlexZhu，将转任字节跳动产品与战略副总裁，负责公司战略和产品设计。与此同时，TikTok全球各国家和地区现负责人当前职位不变，将继续履行原有职责，向凯文·梅耶尔汇报。

针对凯文·梅耶尔的加入，张一鸣表示：“字节跳动创立之初，就有服务全球用户的理想。经过不断努力和创新，我们的产品正在丰富全球数亿人的生活。世界各地的人们都在通过我们的产品获取信息、发掘灵感、建立联系、传递希望。Kevin的加入，将给我们带来他在全球业务方面的成功经验，帮助我们继续打造世界级的管理团队。我期待与Kevin一起工作，继续推进公司全球化发展。”

凯文·梅耶尔表示：“我很高兴有机会加入字节跳动这样优秀的团队。TikTok创建了一个充满创意、积极向上的全球线上社区，这是非常难得的成就，让所有人耳目一新。我很兴奋能参与字节跳动下一阶段的发展历程，继续在全世界各个地区推广我们的产品。我个人很感谢迪士尼团队共同取得的巨大成就。我尤其感激BobIger多年来富有远见的领导与指导，也非常敬佩BobChapek。当我准备开启新事业时，有幸获得一鸣和董事会的信任。我们将带着共同的使命和愿景，继续推动字节跳动在全球范围的成长。”

凯文·梅耶尔在迪士尼工作过多年，曾任公司高级执行副总裁兼首席战略官，负责企业战略、商务拓展等部门，并推动迪士尼对于皮克斯动画、漫威、卢卡斯影业、21世纪福克斯的收购。在担任消费者与国际业务董事长期间，凯文·梅耶尔成功推出迪士尼流媒体服务Disney+，该服务全球付费订阅用户数现已突破5000万。凯文·梅耶尔还负责过Hulu、ESPN+和Hotstar等流媒体服务，以及国际运营、全球内容和广告销售业务，在行业赢得了良好声誉。

此次任命不会影响字节跳动的中国业务。字节跳动中国董事长张利东，继续负责字节跳动中国的职能部门和商业化业务，字节跳动中国CEO张楠，继续负责抖音、今日头条、西瓜视频等产品和业务。两人仍直接向张一鸣汇报。

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