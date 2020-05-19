中关村在线消息：北京时间5月19日消息，拼多多今天正式宣布，“秒拼”事业群旗下的“限时秒杀”2020年首次推出频道大促，上线5.2元戴森吸尘器、迪奥香水，半价iPhone SE，五九折别克威朗、雪佛兰科鲁泽等特价商品。大促时间为5月15日至5月21日。

本次超级大促共涉及8200个品牌超16万款SKU，覆盖平台超过90%的类目。活动期间，“限时秒杀”将每天上线400万件特价商品，用户通过拼多多APP首页的第一个icon“限时秒杀”，便可选购相关商品。



拼多多“秒拼”事业群首推大促：“520秒杀节”

据悉，“限时秒杀”是目前业内品牌商新增获客的主要来源，同时也是拼多多日活用户的最大流量入口。据权威第三方数据商QuestMobile的信息显示，近一个月以来拼多多APP日均活跃用户数已经稳定在2亿以上，距离行业头名仅数千万差距，是行业第三名的约4倍体量。

据接近拼多多的行业人士表示，“限时秒杀”在拼多多活跃用户增长方面“长期发挥基石作用”。今年以来，拼多多推出的“市县长直播”“复工复产展销会”“五五折购车”等系列重磅活动，均由“限时秒杀”承接。



拼多多“秒拼”事业群首推大促：“520秒杀节”

去年618期间，“限时秒杀”首次推出“万人团”模式，为品牌商带来了超过2.5亿的新客流量。当时有消息称，拼多多正计划独立“限时秒杀”频道，成立“秒拼”事业群，以进一步扩大这一行业流量引擎的带动效应。其后，随着拼多多“百亿补贴”首次统一行业的价格认知，业内对于“限时秒杀”的聚焦度有所降低。

今年以来，为扶持受疫情影响的农户和商家，“限时秒杀”充分发挥“上线秒光”的特性，被持续委以重任，并于近期首次上线频道专属的“520秒杀节”。对此，上述行业人士分析认为，“限时秒杀”的一系列举措背后，或将引出“更多大动作”。

“目前，‘限时秒杀’承担着开拓与‘百亿补贴’并行的第二套性价比体系以及试水618等多项重任。”该行业分析人士表示，“拼多多通过‘百亿补贴’实现了品牌标品的全渠道最低价，在此基础上，平台正希望通过新的模式，构建稳定的非标品全渠道最低价体系，以实现全商品、全覆盖，这个使命很大程度上会由‘限时秒杀’来完成。”

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