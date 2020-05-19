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    苹果新HomePod将面市 更加小巧、便宜的智能音箱

      [  中关村在线 原创  ]   作者：wangsun

    中关村在线消息：近日据悉，苹果更加小巧、更便宜的智能音箱HomePod似乎越来越接近面市。

    HomePod或将发售 更加小巧、便宜的智能音箱
    苹果新HomePod将面市 更加小巧、便宜的智能音箱

    从2018年苹果发布了其首款智能音箱HomePod以来，一直有传言称，一款更小、更便宜的机型也在酝酿之中。

    据传这款更小、价格更低的HomePod将在今年晚些时候推出，但目前有越来越多的迹象表明，这款新智能音箱可能即将面市。

    新的HomePod有可能具备内置的触摸控制功能，但苹果也可能会把这一特殊功能应用到更昂贵的未来版机型中。

    HomePod是苹果旗下首款支持Siri语音助手的智能音箱，尽管苹果一直都在强调这款音箱出色的音质，但由于售价高昂，这款音箱并没有完全打开市场。

    现在只有一款HomePod可供人们购买，从苹果网站上看，这款HomePod的售价为299美元，而在刚推出时它的售价为349美元。

    据了解，苹果员工现在可以以50%的折扣至多购买10台HomePod，而之前的购买上限是2台。

    虽然HomePod定位为高端音箱，但它在智能助手领域有几款低价竞争对手，其中包括亚马逊的Echo智能音箱和谷歌的Google Home智能音箱。

    截止目前，苹果公司未披露过HomePod的销售情况。

    【7442965】

    （文中图片来自互联网）

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