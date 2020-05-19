中关村在线消息：近日据外媒XDA消息，一位Reddit用户在Google Opinion Rewards应用中看到一份谷歌调查问卷。



谷歌 Pixel 5售价泄露：或是5000元

该调查询问用户更喜欢哪一款Pixel机型，选项包括349美元约合人民币2500元的谷歌Pixel手机和699美元约合人民币5000元的高端Pixel手机。

其中349美元的谷歌Pixel手机保留3.5mm耳机孔，高端Pixel手机拥有同档位最佳相机等等。

XDA表示，349美元的谷歌Pixel手机指的是即将登场的Pixel 4a，其349美元价格与之前爆料相吻合，而699美元的高端Pixel则暗示Pixel 5。

和上一代Pixel 4相比，Pixel 5 699美元起售价要便宜100美元Pixel 4首发起售价为799美元。

Pixel 5似乎并非是旗舰配置，它搭载的可能是高通骁龙765G移动平台，而Pixel 5 XL则搭载的可能是骁龙865旗舰平台。【7442914】

（文中图片来自互联网）

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