中关村在线消息：近日据网上多方爆料汇总，三星将为 Galaxy Note 20+ 机型配备 Galaxy S20 Ultra 上相同的 1.08 亿像素传感器，配备4500mAh电池容量。



据传GalaxyNote20将配 1.08亿传感器+4500mAh电池

Galaxy Club 说道：至于 Note 20+ 和 Galaxy S20 Ultra 的 Space Zoom 超级变焦镜头和主摄参数是否完全一致，仍有待时间去检验。

Note 20 系列可能将主摄的参数再提升一些，但不带“+”的 Note 20 标准版可能不带 1.08 亿像素传感器。

三星或于 8 月份展示 Note 20 系列新机，甚至第二代 Galaxy Fold 折叠屏智能机，如果一切顺利，将有望在当月开售。

目前在售的 Galaxy S20 系列智能机也有在促销，并且免费附赠了 AKG 耳机。

另据 GSM Arena 报道，三星将为 Note 20+ 机型配备 4500mAh 电池， Galaxy S20 Ultra 5G 内置了 5000mAh 电池。

据了解，Note 20+ 的机型代号为 SM-N985，电池组件的代码则是 EB-BN985ABY，标称容量 4370mAh（典型值 4500mAh），与 Galaxy S20+ 一模一样。

还有消息人士称，Note 20+ 不会配备 Galaxy S20 Ultra 的潜望式高倍变焦摄像头，而是类似 Galaxy S20 / S20+ 的 68MP 混合式变焦传感器。

Galaxy Club在上个月还发现了即将推出的较小的 Note 20 机型的预期电池容量4000mAh，与较小的 Galaxy S20 机型保持一致。【7442847】

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