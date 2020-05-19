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    苹果发布13.5的GM版本 增加Face ID Mask等改进

      [  中关村在线 原创  ]   作者：wangsun

    中关村在线消息：据悉，今日苹果向开发者们公布了即将到来的iOS和iPadOS 13.5更新的GM版本。

    苹果发布13.5的GM版本 增加Face ID Mask等改进

    苹果发布13.5的GM版本 增加Face ID Mask等改进

    苹果发布13.5的GM版本 增加Face ID Mask等改进
    苹果发布13.5的GM版本 增加Face ID Mask等改进

    这是四个Beta版本开始测试的一周后，也是发布iOS和iPadOS 13.4版本的一个多月后，iOS和iPadOS最接近正式发布的最后版本。

    iOS和iPadOS 13.5版本可以从苹果开发者中心下载，也可以在安装了合适的开发者配置文件后通过OTA下载。

    iOS和iPadOS 13.5引入了由苹果和谷歌设计的曝光通知API，该API旨在让公共卫生机构创建COVID-19接触追踪应用程序，旨在减缓病毒的传播。

    苹果推出的API是针对健康相关的应用，但在设置应用中，有一个曝光记录的控制选项，如果安装了COVID-19应用，用户可以选择不参与COVID-19曝光通知。

    iOS 13.5版本还让用户在戴口罩时用密码解锁iPhone变得更加方便，因为目前很多人都在戴着口罩。

    这次更新后，用户向上滑动解锁屏幕时，当iPhone检测到面罩遮挡住脸部，会更快地弹出密码界面，因此使用密码进入iPhone比之前更快。

    Group FaceTime还有一个调整，苹果推出了一个新的开关，可以自动放大和突出当前说话的人所在的磁贴。

    默认情况下Group FaceTime的动态视图中，每个人都有一个磁贴，正在说话的人有一个更大的磁贴，而其他磁贴则会淡入背景。

    iOS系统设置面板的FaceTime项中包含 "自动突出"选项，允许禁用此功能，将所有使用FaceTime的人都显示在一个具有同等大小的窗口的网格中，不过无论谁在说话，轻点一下就可以放大。

    iOS 13.5中还加入了一个新功能，可以在紧急呼叫时自动与紧急调度员分享医疗ID信息，当iPhone被锁定时，也可以在锁屏上分享医疗ID信息。

    iOS 13.5还修复了两个影响iPhone和iPad上的Mail应用的安全漏洞，其中一个漏洞允许攻击者通过发送消耗大量内存的邮件来远程破坏iOS设备，而另一个漏洞则允许远程执行代码。

    此更新还修复了一个漏洞，当共享一个特定文本字符串时，可能导致iPhone系统崩溃。它还可能解决了个人热点的一个问题，与一个与VPN相关的漏洞，这两个问题都是苹果承诺在即将到来的iOS更新中解决的bug。【7442739】

    （文中图片来自互联网）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：苹果发布13.5的GM版本 增加Face ID Mask等改进http://news.zol.com.cn/744/7442739.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/744/7442739.html report 1697 中关村在线消息：据悉，今日苹果向开发者们公布了即将到来的iOS和iPadOS 13.5更新的GM版本。苹果发布13.5的GM版本 增加Face ID Mask等改进这是四个Beta版本开始测试的一周后，也是发布iOS和iPadOS 13.4版本的一个多月后，iOS和iPadOS最接近正式发布的最后版本。iOS和iPa...
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