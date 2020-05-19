早报：PS5六月盛大发布 荣耀智慧屏X1系列公开

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昨天晚间，荣耀召开了新品发布会，荣耀智慧屏X1也随之公开。



2299元起 荣耀智慧屏X1系列发布





5月18日，荣耀线上举办了“生活与你，一起升级”荣耀智慧生活新品发布会。此次发布会，荣耀全面布局智慧场景“全产品升级”，带来了荣耀智慧屏X1系列、智慧平板V6、荣耀MagicBookPro、荣耀路由3等多款产品。（点此了解）

微软旗下的《我的世界》在疫情期间不仅仅热心公益，在线人数上也屡屡突破新高。

《我的世界》月活高达1.26亿 上月玩家数增加25%





近日微软宣布旗下游戏《Minecraft》（我的世界）月活人数达1.26亿，而最近的一份数据显示，这款游戏的购买量已经突破2亿人次。受全球疫情影响，上个月该游戏新增玩家增长25%，多人游戏的使用量激增40%。

此前苹果曾因解锁iPhone与FBI产生过纠纷，现在双方的纠纷依旧存在。

FBI已破解佛州凶杀案凶手iPhone 苹果仍拒绝帮助





据美国有线电视新闻网（CNN）报道，FBI已经设法解锁了两部受密码保护的iPhone手机中的至少一部，这两部手机的主人是去年12月在佛罗里达州海军航空站发生的大规模枪击案的肇事者Mohammed Saeed Alshamrani。苹果公司向FBI提供了属于Alshamrani的iCloud数据，但拒绝协助调查人员获取iPhone的访问权限。

PS5的外形一直是一个谜一样的事情，现在距离最终的公布似乎不远了。



PS5发布会六月召开 外形即将正式公布





近日GamesBeat 的记者 Jeff Grubb 最近在一条推特上列出了今年 5 月-6 月业界将会举行的重大的游戏盛会，其中他再次提到了索尼 PS5 的发布会。Jeff Grubb 表示 6 月的 PS5 发布会将会是一次「重磅的次世代展示」，一切谜题届时均会被解开。

中国移动最近公布了5G通信指数，华为荣耀依然占据了大部分市场。



中国移动5G手机通信指数出炉 华为荣耀占据前三





中国移动近日发布《中国移动5G通信指数报告（第一期）》，这也是目前行业内首个关于5G设备通信指数的报告。他们针对数据传输性能、通话性能、功耗性能、关键通信功能四个维度，及33个指标进行对5G终端的通信能力进行判定。报告结果显示，荣耀V30 Pro以91分的成绩拔得头筹，华为Mate30 Pro和华为Mate 30分别以90分、87分位居第二、第三。

Apple TV 4K已经箭在弦上，而一些服务已经开始不再支持老机型。

Apple TV 4K 即将发布 HBO Max取消旧机型支持





HBO在四月曾宣布，将于4月30日终止对苹果旧机型Apple TV的支持，但实际上直到上周才正式取消支持。第二代的Apple TV在2010年9月1日的苹果新闻发布会上亮相，第三代在2012年三月发布，目前苹果已经将这两款产品列为“过时”产品，哪怕是第三代Apple TV也已经在2016年底停产。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

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