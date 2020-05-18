百度CTO王海峰：百度智能云加速AI工业化大生产

中关村在线消息：5月18日，“ABCSUMMIT2020百度夏季云智峰会”在线上召开。大会以“百度智能云加速产业智能化”为主题，百度智能云全新战略、新架构首次亮相，AI中台、知识中台两大创新平台及8大全新行业解决方案重磅登场。百度CTO王海峰携百度智能云智慧金融、智慧医疗、智慧城市等重要赛道负责人亮相。浦发银行行长、副董事长潘卫东，百信银行行长李如东，人民卫生出版社有限公司董事会秘书宋秀全，东软集团副总裁兼医疗解决方案事业本部总经理姚勇，浪潮集团副总裁高传贵等多位大咖嘉宾分享了与百度智能云的最新合作成果。



王海峰表示，全新升级的百度智能云融合了云计算、百度大脑、大数据等百度核心技术，将在新基建大潮中，成为加速AI工业化大生产的关键力量。

(王海峰在2020百度夏季云智峰会上发布百度智能云全新战略)

当下，人工智能技术发展日趋成熟，成为科技革命和产业变革的重要驱动力。在此背景下，百度智能云全新战略升级，“以云计算为基础，以人工智能为抓手，聚焦重要赛道。”王海峰表示，百度智能云业务目前已经远远超越了基础云计算，人工智能、大数据、区块链、物联网构成了智能云新的业务基础。人工智能是百度的优势所在，也是服务客户的抓手。有了基础和抓手之后，百度智能云将聚焦社会价值及商业价值兼具的重要赛道，并持续探索和拓展新赛道。

为了更好地执行新战略，百度智能云对业务架构进行了调整。新架构分为三层，底层是百度大脑，包括基础层、感知层、认知层和安全，是百度核心技术引擎。中间是平台，包括通用的基础云平台、AI中台、知识中台，以及针对场景的平台和其他关键组件。在基础层和平台的支持下，上层的智能应用和解决方案将为各行各业赋能。同时，百度智能云打造了一体化的安全体系，全面覆盖从AI模型安全到行业生态安全的方方面面，为产业智能化发展保驾护航。

王海峰表示，“在新的架构下，基础的云计算结合AI中台、知识中台、大数据等，使AI起到抓手的作用，更快更好地发挥驱动力量，加速产业的智能化升级。”

(百度智能云新业务架构首次亮相)

AI中台和知识中台是本届云智峰会的两大亮点，背后是百度AI全面开放赋能的初心，以及对产业智能化的坚定投入。

依托百度大脑全面、领先的AI能力，百度智能云发布AI中台，帮助企业搭建自己的AI平台，让企业可以按照自己的需求快速、高效地实现AI解决方案。AI中台是每个企业智能化升级必备的基础设施，包括AI能力引擎、AI开发平台两大核心能力以及管理平台。AI能力引擎为企业提供百度已有的250多项成熟的AI能力，AI开发平台拥有全球前三、国内第一且具备自主知识产权的深度学习开源框架“飞桨”。国家电网山东省电力公司建成自己的AI中台后，实现了快速业务应用。比如搭建出了输电通道可视化平台，轻松实现户外各种复杂场景下的安全巡检，为输电线路安全稳定运行提供了可靠保障。应用AI人脸识别实现了进厅识别、刷脸办电等功能，通过精准营销提升了用户体验以及电力营业厅的效益等。

(百度智能云发布AI中台，帮助企业搭建自己的AI平台)

业内首创的“知识中台”是大会另一大亮点，它基于百度多年积累的知识图谱、自然语言处理、多模态语义理解、智能搜索等AI核心技术打造，是全周期、智能化的企业知识赋能平台。知识中台可以为企业提供高效便捷的知识生产、组织和应用能力，满足业务场景智能化的需求，解决大多数企业缺乏构建和运用知识能力的痛点。目前，百度“知识中台”已经有了丰富的应用和实践，比如百度与浦发银行联合打造的国内首个“金融数字人”背后，就有“知识中台”在发挥价值。浦发银行行长潘卫东表示，“百度知识中台提供从知识生产到知识应用的闭环，具备了知识全生命周期赋能的能力，这是业内极有价值的创新！也是金融行业智能化需求的方向！浦发银行提出了‘建设具有国际竞争力的一流股份制商业银行，推动全行成为新时代金融业高质量发展的排头兵和先行者’的战略目标，并致力于打造全栈数字化能力，这对知识管理和数字化智能办公也提出了新要求，百度知识中台的四大能力无疑会是我们重点考虑的方向。”

(百度智能云在业内首发知识中台)

会上，百度智能云智慧金融事业部总经理李硕，智慧医疗事业部总经理黄艳，百度副总裁、智慧城市事业部总经理刘雅雯，百度集团副总裁侯震宇，百度首席信息官（CIO）、百度地图事业部总经理李莹，百度副总裁马杰等业务负责人悉数亮相，阐述对重要赛道的洞察和全新打法，并发布和升级了8大解决方案，分别为“未来银行”、智能营销与客服、智能制造、智慧城市、智慧辅诊、智慧慢病管理、物流地图等。

目前，百度智能云重要赛道业务增长迅猛，成果丰硕。智慧金融已服务近200家金融客户，涉及营销、风控等十几个金融场景。智能客服及营销已经成功落地到80多家客户，获得了多个行业级创新奖项，每年与合作伙伴分享的商机超过亿元。智慧医疗的产品已经覆盖全国绝大部分的省市自治区，服务300多家医院和超过1500家基层医疗机构，辅助数万名医生，惠及了超过千万的患者，服务人次超过了2500万。百度智慧城市全力参与了海淀“城市大脑”建设，帮助海淀发现和提炼城市潜在的运行规律，提供全局协同的决策依据支持管理与服务。2020年，百度与国家应急管理部通信信息中心合作的自然灾害风险预警能力在四川、山西、西藏等林火救援指挥现场信息决策支持中发挥了积极作用。

此外，众多行业大咖云集2020云智峰会。来自浦发银行、百信银行、阳光产险、人民卫生出版社、东软集团、浪潮集团、英特尔、华为、上海徐家汇、大疆、广东电网等中外知名企业的高管和专家，共同分享了近20个最新的产业智能化落地案例，涵盖制造、金融、视频、物联网等多个领域，为公众讲述了产业智能化升级的“干货”，展现了新基建大潮下新的发展机遇。

(从左到右分别为浦发银行行长、副董事长潘卫东、百信银行行长李如东、人民卫生出版社有限公司董事会秘书宋秀全、东软集团副总裁兼医疗解决方案事业本部总经理姚勇、浪潮集团副总裁、浪潮健康董事长兼CEO高传贵)

百度智能云正在把百度多年积累的人工智能等先进技术输送到千行万业。王海峰表示，“百度智能云要与合作伙伴一起，携手迈进智能新时代。”

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