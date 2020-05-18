百度智慧城市解决方案亮相，为城市治理现代化提供硬核支撑

中关村在线消息：5月18日，ABCSUMMIT2020百度夏季云智峰会举行，百度智能云在大会上重磅发布智慧城市解决方案和《百度城市大脑白皮书》。百度副总裁、智慧城市事业部总经理刘雅雯表示，一个好的城市现代化治理体系离不开科技的“硬核支撑”，百度拥有积累10年的AI技术优势、数据优势和生态优势，将打造新一代智能基础设施赋能城市，助力城市从智能化向智慧化发展，让城市更安全、更从容、更通畅、更宜居。

(配图：百度副总裁，智慧城市事业部总经理刘雅雯表示，让城市更安全、更从容、更通畅、更宜居)

突发的新冠肺炎疫情暴露出了过往智慧城市建设中的不足。由于城市数据未能充分的纵横向贯通，智能化技术未得到大规模的应用，政府的很多防控措施仍然大量依赖于人力，无法做到精准施策。迫切需要动态时空数据的高效支撑、智能的技术响应手段普惠赋能、与城市域内域外大数据的全方位协同。

百度智慧城市解决方案以百度城市大脑的“1+2+1”框架为核心，底层是城市感知中台，主要负责多源数据采集以及全要素映射，为上层提供所需的数据输入，实现城市物理空间与数字空间的全时全域动态映射，即数字孪生城市。中间是城市AI中台和城市数据中台，前者负责算法的研发、调度和运营管理，保障各种来源、各种功能的AI模型能够在系统中集成和运行，让城市大脑变得更聪明。后者支持多源数据融合、治理以及分析过程，实现城市数据的融合碰撞，提升数据价值密度。上层是城市智能交互中台，主要通过“时空一张图”展现对城市全要素、全状态的全景洞察，并将文字、图片、语音、视频等多模态信息进行智能化一键搜索。

百度智慧城市解决方案可以赋能公共安全、应急管理、智能交通、城市管理、智慧教育等场景。目前已在多个城市和机构落地应用。

渣土车精准识别，百度城市大脑助力海淀政府智慧化管理

在北京海淀区，百度智慧城市全力参与了海淀“城市大脑”建设，帮助海淀区发现和提炼城市潜在的运行规律，提供全局协同的决策依据支持管理与服务。比如在渣土车综合治理中，实现对渣土车精准识别，每天处理100万张过车数据，高峰时期发现渣土车9000多辆，识别准确率95%以上，同时借助深度学习算法，对针对渣土车行驶轨迹进行预测分析，准确率超过60%，全面提升渣土车管理能力，有效解决了渣土环境污染问题，为市民营造良好的生活环境。海淀区城市大脑专班副主任、海淀区城指中心副主任巩振文表示，“百度算法在渣土车车型的识别模型方面表现突出，渣土车捕获率在各家算法中最高。百度通过与海淀区的合作，将自己的技术充分与实际场景结合，提升技术的同时，为全国市场推广打造了样板间。”在城市管理智能执法领域，海淀大脑接入400路摄像头视频资源，针对乱堆物堆料、沿街晾晒、店外经营、暴露垃圾、寄存垃圾渣土、无照经营游商等六种城市管理案件进行自动发现，智能执法，识别准确率超过85%，极大提升城管案件处置效率。

地震防灾预警零延迟，AI赋能减少民众损失

应急管理方面，目前行业普遍面临着风险智能识别、安全主动防范、事件主动发现、安全模型训练和信息更新共享等痛点与难题，为此，应急管理部与百度共同成立了应急管理部人工智能联合创新实验室，围绕遥感影像智能解译、安全生产风险智能评估等方向联合开展应急管理人工智能用技术攻关、原型系统研制验证与示范、标准制定等，2020年，双方合作的自然灾害风险预警能力在四川、山西、西藏等林火救援指挥现场信息决策支持中发挥了积极作用。此外，在地震防灾减灾方面，百度用人工智能技术支持国家及社会相关部门进行更科学的预测、决策和管理应对，更好地赋能防灾减灾预警发布，实现零延迟响应，最大程度减少民众生命和财产损失。

城市有了安全盾牌，城市生活更和谐

公共安全方面，当前公安信息化建设普遍存在不同警种业务和数据不能互通，智能化手段单一，缺乏统一中台等问题，某市公安局与百度合作，通过在全市域范围内，综合应用前沿技术，科学布建智能化前端感知设备，共享整合多方资源，搭建统一数据汇聚平台，形成一体化运作机制。通过整合公共、政府、社会3种资源，使用人工智能、大数据及云计算技术，在城市中构筑起环市域、重点场所、公共场所、居民场所和动态范围5道防线。公安系统专家认为：百度与公安系统合作，在警情分析领域，全面提升城市安全防控能力，打造了一个全国领先的公共安全体系。

产教融合，百度云智学院为智慧城市建设培养人才

智慧城市的建设中还有一个重要的推动和加速因素就是人。人工智能的应用和使用，应用的开发，大型智能化设备的操作，都离不开既懂得人工智能知识和技术，又对产业落地有深刻理解的应用型人才。百度云智学院基于百度AI技术优势和在各行各业的落地成熟经验，通过产教融合的方式，提供AI人才的持续培育，为解决中国AI人才缺口贡献自己的力量，助力智慧城市建设。

《百度城市大脑白皮书》在大会上正式发布

白皮书结合未来我国智慧城市发展重点，深入分析研究了我国智慧城市发展的背景和发展中的机遇，重点阐述了百度城市大脑的愿景和“1+2+1”核心技术平台，并对百度城市大脑在数据、技术和生态方面的优势以及典型实践案例进行了介绍，为城市建设提供可以学习的理论参考和实践经验。

新基建浪潮下，智慧城市建设迎来新的发展机遇，百度城市大脑愿意与更多城市一起抓住这轮机会，对智慧城市各行各业和多种场景不断强化赋能，吸收更多优质资源，协助政府打造城市智能经济，实现产业转型升级，创造智慧城市的长久繁荣。。

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