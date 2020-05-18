引领产业智能化 2020 ABC SUMMIT 夏季峰会

2020 ABC SUMMIT 夏季峰会将在5月18日下午14:00-17:00在百度智能云官网直播，峰会聚焦百度人工智能技术与行业结合。持续发布新基建、工业互 联网，金融，物联网，交通，物流智能化新产品。

在这个特殊时期，百度智能云 联合合作伙伴一起，实现人工智能应用落地，引领产业智能化，加速复工复产。

在主论坛环节，百度首席技术官王海峰将会发表主题演讲。百度智能云副总经理、智能金融事业部总经理李硕，百度智能云副总经理、智慧医疗事业部总经理黄艳、百度集团副总裁、智慧政务事业部总经理刘雅雯等核心赛道负责人将会分享对产业的最新洞察和观点，发布诸多最新业务成果。

10:00 2020-05-18 2020 ABC SUMMIT 夏季峰会将在5月18日下午14:00-17:00在百度智能云官网直播，峰会聚焦百度人工智能技术与行业结合。持续发布新基建、工业互 联网，金融，物联网，交通，物流智能化新产品。在这个特殊时期，百度智能云 联合合作伙伴一起，实现人工智能应用落地，引领产业智能化，加速复工复产。

10:01 2020-05-18 在主论坛环节，百度首席技术官王海峰将会发表主题演讲。百度智能云副总经理、智能金融事业部总经理李硕，百度智能云副总经理、智慧医疗事业部总经理黄艳、百度集团副总裁、智慧政务事业部总经理刘雅雯等核心赛道负责人将会分享对产业的最新洞察和观点，发布诸多最新业务成果。

10:01 2020-05-18 重要合作伙伴浦发银行行长、副董事长潘卫东，百信银行行长李如东，人民卫生出版社有限公司董事会秘书宋秀全，东软集团股份有限公司副总裁兼医疗解决方案事业本部总经理姚勇，浪潮集团副总裁高传贵等多位大咖嘉宾将登台展示与百度智能云的最新合作成果。

10:01 2020-05-18 除主论坛外，大会还将举办8场专题论坛，分别为智能制造、智慧金融、智能视频、智能计算、智能服务与营销、智能交通及物流、智能物联网、智慧政务，为参会者展示百度AI技术在诸多领域的领先落地应用和标杆案例，让更多公众了解到AI、云计算、大数据等领先技术创造的技术价值和社会价值。

15:34 2020-05-18 2020 ABC SUMMIT 夏季峰会主论坛直播已经结束，感谢各位的收看。

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