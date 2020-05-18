百度发布“智能制造” 解决方案 加速中国工业智能化升级

中关村在线消息：今日在ABCSUMMIT 2020百度夏季云智峰会上，百度智能云副总经理李硕重磅发布“智能制造解决方案”，基于百度领先的AI中台技术，助力企业加速建设“新基建”中的工业互联网，进一步提升中国制造在国际市场中竞争力。

李硕表示，今天的工业制造企业在数字化升级过程中，通常面临着成本，利润和产品品质等多方面挑战。实际上，再加上新冠肺炎疫情所带来的连锁反应加剧了企业当下的经营风险。因此，中国工业企业亟需转型升级。但是，面对着生产过程中产生的越来越多的数据，每个数据都影响着实际产能和品质，很多企业却无法处理，无从下手。这种困境桎梏着整个工业制造业的智能化升级进程。“百度AI拥有领先的视觉认知能力，为打通对这些数据的理解创造了全新的途径”，李硕表示。

百度智能云新推出的“智能制造解决方案”，底层拥有百度在工业云和IoT领域技术的强大支撑，中间层是工业视觉智能和工业数据智能两大AI中台。工业视觉智能平台提供图像、视频的视觉模型快速、低成本、低门槛的生产能力，帮助企业做视觉数据采集。工业数据智能平台提供描述类、诊断类、预测类、决策类模型生产能力，基于模型帮助企业做高效决策。在底层和中间层的支持下，百度智能云向外输出智能质检、能耗优化等AI应用，帮助企业降本增效，覆盖钢铁、3C、水务、电力、汽车等多个行业。

比如在零件质检环节，百度智能云的智能质检应用可以在产品出现小批量缺陷的时候，能够快速追溯到这批产品在某台设备，某个时刻，某批原料的所有参数，实现对过程和质量结果的归因分析，进而提升产线整体良率。

科技企业埃睿迪信息技术公司，基于百度智能云的“智能制造解决方案”搭建出了一台“更懂环保水务的敏捷化数字孪生平台”——iReadyInsights平台，将机理模型、机器学习与环保水务业务深度融合，帮助一家环保水务集团实现节能降耗5%-15%，停机时间减少50%，总成本降低5-10%，设备利用率提升5-15%。

在疫情期间，百度智能质检技术还帮助江苏的制造业企业精研科技解决了疫情期多数工人无法返厂的难题，10台无人值守的智能化检测设备实现24小时工作，而且效率比人工检测提升了近10倍，同时还减少了车间里疫情传染的风险。百度智能云智能制造解决方案赋能精研科技这一案例也被央视《新闻联播》报道。

李硕表示，“这就是AI对生产过程的学习和理解带来的全新可能。这些能力还为能耗的优化，排产排程，物流调度，销售预测等提供了有力支撑，全面帮助工业制造企业实现数字化升级。”

目前，百度智能云智能制造解决方案已经覆盖14大行业，30多家客户和16个合作伙伴，触达32类垂直场景。

工业作为第二产业，是国家现代化进程的命脉，也是发展尖端技术、高端产业的基础。国家新推出的新基建政策为整个工业产业的转型升级带来了巨大的机遇。百度智能云愿与各个领域的伙伴共同携手共建丰富多元强大的工业智能生态，为加速中国工业智能化升级进程贡献力量。

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