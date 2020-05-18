中关村在线消息：北京时间5月18日消息，今天上午，realme手机官方微博正式宣布，realme真我X50 Pro 玩家版的核心配置公开。这款手机的具体配置为骁龙865+LPDDR5+ UFS 3.1。



realme X50 Pro玩家版配置官宣 骁龙865+LPDDR5

上周realme真我手机官方正式宣布，realme全球用户已经突破3500万。同时，realme即将在5月25日进行周年献礼，举行破次元手机发布会，正式发布代号“银翼杀手”的新品。这款“银翼杀手”新品，就是realme真我X50 Pro 玩家版。

realme已经直接放出了这款新品的高清渲染图，这款代号为“银翼杀手”的新品后置竖排四摄，光速银配色版本还拥有撞色电源键。另外还有消息显示，在这次的破次元手机发布会上，realme真我即将发布8款新品。

值得一提的是，realme即将带来首位二次元产品经理——“中国绊爱”。这位二次元产品经理也将在25日的发布会上带来新品的讲解。

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