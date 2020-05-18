    热点：
    ZOL首页 > 新闻中心 > 正文

    realme X50 Pro玩家版配置官宣 骁龙865+LPDDR5

      [  中关村在线 原创  ]   作者：吴晓宇

    中关村在线消息：北京时间5月18日消息，今天上午，realme手机官方微博正式宣布，realme真我X50 Pro 玩家版的核心配置公开。这款手机的具体配置为骁龙865+LPDDR5+ UFS 3.1。

    realme X50 Pro玩家版配置官宣 骁龙865+LPDDR5
    realme X50 Pro玩家版配置官宣 骁龙865+LPDDR5

    上周realme真我手机官方正式宣布，realme全球用户已经突破3500万。同时，realme即将在5月25日进行周年献礼，举行破次元手机发布会，正式发布代号“银翼杀手”的新品。这款“银翼杀手”新品，就是realme真我X50 Pro 玩家版。

    realme已经直接放出了这款新品的高清渲染图，这款代号为“银翼杀手”的新品后置竖排四摄，光速银配色版本还拥有撞色电源键。另外还有消息显示，在这次的破次元手机发布会上，realme真我即将发布8款新品。

    值得一提的是，realme即将带来首位二次元产品经理——“中国绊爱”。这位二次元产品经理也将在25日的发布会上带来新品的讲解。

    （本文图片来自互联网）

    （7441915）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：realme X50 Pro玩家版配置官宣 骁龙865+LPDDR5http://news.zol.com.cn/744/7441915.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/744/7441915.html report 750 中关村在线消息：北京时间5月18日消息，今天上午，realme手机官方微博正式宣布，realme真我X50 Pro 玩家版的核心配置公开。这款手机的具体配置为骁龙865+LPDDR5+ UFS 3.1。realme X50 Pro玩家版配置官宣 骁龙865+LPDDR5上周realme真我手机官方正式宣布，realme全球用户已...
    • 猜你喜欢
    • 最新
    • 精选
    • 相关
    手机版阅读 即时更新
    中关村在线首页新闻中心首页

    热门搜索

    华为畅享9PlusAWE台北电脑展mwc
    热词：智能穿戴汽车科技三菱空调
    • 24小时热文
    • 本周热评
    • 精品图赏
    推荐问答
    提问
    • 论坛精选
    • 最热回答
     0

    下载ZOL APP
    秒看最新热品