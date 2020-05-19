华为5G手机美国配件仅1.5%，我们离纯国产还有多远？

回望2019年5月，美国全面封锁华为事件爆发。一时间华为“备胎计划”以及强烈国产替代呼声令全民“沸腾”。75岁的任正非从幕后走向前台，频频亮相国际权威媒体的聚光灯下，展现了一位睿智的中国老人和的勃发的中国科技应有的气度和格局。



时隔一年美国加码对华为的制裁和封锁

时隔一年，当一切似乎归于平静，有消息称美国加码对华为出口管制，并意欲切断华为晶圆代工来源。但根据日本媒体和专业机构拆解测算，华为5G手机的国产配件金额占比从25%提升至42%，而美国配件的依赖已从11%降至1.5%，仅剩下玻璃外壳等。

然而就是这1.5%却引起了笔者的好奇，为什么最难的半导体芯片都能摆脱美国企业的制衡，而这薄薄一层的玻璃外壳却做不到呢？我们离“纯国产”还有多远呢？

已转正的华为备胎

事实上正是因为美国的多行不义，反而给具备强大内生力的中国科技产业带来了前所未有的发展机遇，验证了“趋势不可逆”这条真理。自华为被封锁事件爆发的这一年以来，中国半导体产业无论是在资本层面还是在科技研发层面都取得了骄人的成绩。

以华为海思为例，除了大家耳熟能详的麒麟SoC处理器和巴龙5G基带之外，其实在手机通讯模块部分对美国企业的依赖更为严重。通讯模块极为重要，技术难度高且成本昂贵，此前美国思佳讯（Skyworks Solutions）几乎垄断了全球高端手机的市场。





华为海思已从备胎转正

日本专业调查公司Fomalhaut Techno Solutions通过对华为Mate 30 5G版的拆解报告显示，其中通讯模块也从原来美国思佳讯替换成了海思半导体自研产品，仅此一项便大幅降低美国配件的成本占比。在5G时代，通讯芯片的研发难度极高，显然华为已经攻克难关。

自研芯片，自研基带，自研通讯，华为掌握三大核心科技。也许正是因为华为的逆势成长，成为美国加码制裁的诱因，但今日的中国科技产业环境早已不是当初。

正崛起的国产替代

可能有些人依然会吹毛求疵的挑剔道：华为手机里面仍旧有大量来自日韩的关键配件，仍旧受制于人。但其实华为高端5G手机已经实现近半的国产率，这已经是非常了不起的成绩，我们不能强求一个企业来搞定一切，这其实是一个关乎供应链和科技生态的问题。

手机无外乎计算、通讯、存储、屏幕、电池这五大模块。其中，华为已经解决了计算和通讯的部分，其他领域的中国科技企业也在这一年当中取得了骄人的成绩。比如来自京东方的屏幕早已经在华为最前沿的折叠屏手机Mate X系列中采用，实现全球范围内的领先。



被业界成为“纯国产”的麒麟710A

中芯国际已经完成华为麒麟SoC处理器的代工，2020年4月9日荣耀Play 4T新机发布，其使用的麒麟710A便是由中芯国际14nm生产，被业界誉为华为首颗纯国产SoC。此外，长江存储目前已经全部攻克128层QLC闪存技术，这对于国产闪存产业发展意义非凡。

一条强大且完善的全产业链科及技生态正在加速成形。纯国产，这个以前看似天方夜谭的想法，如今正在一步步照进现，但是我们真的需要纯国产吗？

绕不开的不只玻璃

回到开篇的问题，华为能做到如此之高的配件国产率，为何最难取代的却是一块玻璃？其实这在业界已经不是什么秘密，来自美国康宁大猩猩的玻璃制品，几乎垄断了全球的高端智能手机和电脑屏幕的市场，而玻璃外壳对智能手机的体验却极为关键，且极为昂贵。

玻璃外壳的好坏不仅决定了整机的视觉效果、触控灵敏性、握持的手感、信号的稳定、耐刮擦的能力、无线充电效率，甚至决定了手机能否通过跌落测试。作为对比，第六代大猩猩玻璃平均能经受15次从1米的高度的跌落，而普通玻璃一次都扛不住。





康宁大猩猩玻璃垄断全球高端手机市场

事实上在华为发布Mate 30系列的前夕，已经传出消息称华为正在自主研发名为“Air Glass”，并获取了相关专利。但有数据显示，目前Mate 30 Pro仍旧采用的是第六代康宁大猩猩。其实这不难理解，从研发到量产往往需要一定的时间周期以及产业配套。

其实绕不开的不只玻璃，众所周知在光刻机、芯片设计软件等领域仍旧存在差距。承认差距，确认进步，是持续发展的不二法门。我们离 “纯国产”还有多远？这个问题或许没有准确的答案。但今天相比一年前那个最黑暗的时刻，我们已经能够看到更多的希望。



华为中国：除了胜利，我们已经无路可走。

华为轮值董事长郭平最新公开表态：华为的业务不可避免要受到巨大影响，但有信心能够找到解决方案。同样的话，其实我们在一年前就看到过。而这一年过去了，华为不仅活着，而且活得更加精彩。华为2019年全年营收高达8588亿，实现同比增加19.1%的逆势增长，并且大幅增加库存和研发费用以作未雨绸缪，显然华为已经有备而来。

正如华为官方微博所言：“除了胜利，我们已经无路可走”。在全球经济协作一体化的今天，科技不应该有国界之别。越来越多的国产替代和自主可控并非意味着我门要走纯国产这条路线，只是迫于无奈我们必须要经历这个发展的阵痛期。其实我们需要的不是纯国产，而是纯国产的实力，只有这样才能摆脱受制于人。

“尽管受到打压，华为也不会走向封闭，走向孤立。”

“华为多元化和全球化的战略不会动摇。”

华为轮值董事长郭平如此说道！

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