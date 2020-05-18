早报：Pixel将取消特色雷达 realme将发多款新品

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在其他三大运营商都已经有所动作之后，中国广电也透露了他们的5G终端计划。



中国广电：5G移动终端即将推向商用市场





近日中国广电官网消息表示，5G建设进入到全面发力阶段，支撑中低频段的通信设备产业链日趋成熟，部分终端设备制造商中低频段手机的产品化进入测试验证阶段，中国广电5G移动终端即将面向通信市场发布，标志着中国广电5G向商业化运营迈进。

realme印度高管近期发推，确认了旗下多款新品。



realme高管推特确认 手表电视新品即将发布





据91mobiles报道，realme印度首席执行官Madhav Sheth在推特上证实，realme Watch和realme TV将于5月25日在印度推出。预热海报中，显示realme Watch将具有类似于Apple Watch的正方形显示屏，而realme TV也应该具有多种尺寸。

Pixel手机的销量不佳，谷歌似乎也终于找到了他们认为的原因。

为提升手机寿命 Pixel 5或取消特色雷达功能





据外媒phonearena报道，Pixel 4销售显然很差，部分原因可能是电池寿命不佳，缺少超广角相机以及设计。一些知情人士表示，谷歌计划在下一代Pixel 5上放弃一些创新功能，例如Motion Sense以及Soli雷达功能。

YouTube最近，重新定义了什么叫“HD”。



YouTube更新HD定义 需要1080P以上





近日YouTube现已将停止将720p划分为“HD”之列，只有1080p及以上才是高清视频。在YouTube的画质选项中，720p已经没有了HD的标志，只有1080p和1440p被标为HD，2160p被标为4K。至于YouTube为何做出这个决定，目前尚不清楚。

QQ号游戏账号继承问题是近几年人们关心的问题，似乎终于要有个结果了。

QQ号游戏账号能否继承 民法典草案将更新







据央视财经报道，全国两会开幕在即，即将交付审议的民法典草案也备受关注。此次民法典草案继承编对继承遗产的范围做了改变，将《继承法》中遗产范围，公民的收入、房屋、林木、文物、著作权等一一列举的方式删除，将遗产范围扩大为“遗产是自然人死亡时遗留的个人合法财产”，立法上采取了概括的方式，只要是自然人合法取得的财产，都属于遗产，可以被继承，最大限度地保障私有财产继承的需要。自然，QQ号和游戏账号等网络财产也都包括在内。

随着视频网站的进步，支持的视频格式也在不断扩展，爱奇艺最近也在跟进。



爱奇艺视频支持AV1格式 首批电影上线





近日，爱奇艺在电脑浏览器端、安卓移动端上线了AV1 视频编码格式（Alliance for Open Media Video 1)。AV1 能够在保证视频画面质量的同时，再降低视频大小约20%，进而节省20%的带宽。对于用户来说，这意味着可以用更少的流量观看更高画质的视频。目前，首批AV1格式的电影已经上线。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

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