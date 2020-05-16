中关村在线消息：北京时间5月15日消息，昨天晚间格兰仕集团副总裁邹能基走进拼多多直播间，为近30万在线观看的拼多多网友推荐光波炉等格兰仕拳头产品。



拼多多上线佛山优品馆，格兰仕副总裁邹能基走进拼多多直播间

直播当天，佛山市政府与拼多多签署战略合作协议，上线“佛山优品馆”，佛山市副市长乔羽以直播推介主持人的身份，带网友走近格兰仕等佛山制造大牌企业，向网友介绍家电、家装建材、家纺、家居、食品饮料等优质产业带。

这也是继格兰仕集团董事长兼总裁梁昭贤在4月25日以快闪方式走进拼多多直播间后，又一位格兰仕高管做客拼多多直播间。

邹能基首先介绍了最近被媒体誉为“消毒状元”的格兰仕光波炉。“这款光波炉，我们刚刚赠送给武汉以及全国一线医务人员和防疫工作者。近20年来，格兰仕光波炉在各种大灾大疫中发挥专业的作用，是真正的健康家电。”邹能基说。

除了光波炉，邹能基还在现场介绍了格兰仕蒸烤箱、微蒸烤一体机、智能冰箱、洗衣机、洗碗机等，组成了格兰仕的全品类健康家电。邹能基表示，格兰仕用造汽车的标准来造家电，用养小孩的心态做企业，把产品做到最健康、最实用，让用户用得开心，用得放心。

“相信未来大家会看到更多的格兰仕高科技产品，享受格兰仕带来的美好生活。”邹能基说，格兰仕正在加大投资做芯片、做工业4.0，全方位转型，打造“科技的格兰仕”。

据悉，此次拼多多“佛山优品馆”，引进了格兰仕等一批佛山制造最优秀的家电企业：佛山的微波炉、冰箱、空调、热水器、消毒碗柜等产量均居世界第一……这些科技产品将在“佛山优品馆”里集中呈现。

随着佛山企业积极向数字化转型，与拼多多保持越来越密切的合作与联系，双方将持续打造“有家就有佛山造”的线上生活场景。

（7441313）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：拼多多上线佛山优品馆，格兰仕副总裁邹能基走进拼多多直播间http://news.zol.com.cn/744/7441313.html