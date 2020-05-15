联想委任杨澜为独立董事：三年薪资或近1000万

本站获悉：北京时间5月15日下午，联想集团在港交所发布公告称，委任电视节目主持人、传媒企业家杨澜为公司独立非执行董事，年薪33万美元，折合人民币约为235万元。该任命即日起生效，具体劳务合同条款细节未公开，三年收入或接近千万人民币。





据了解，联想集团与杨澜的缘分由来已久，2004年，联想宣布收购IBM PC业务的发布会上，主持人正是杨澜。公告指出，杨澜已与公司签订委任函，任期为三年，33万美元的年薪中，包括董事薪金现金10万美元及价值23万美元的股权权益。

公告显示，杨澜现年52岁，于1990年获北京外国语大学英语学士学位，于1996年获美国纽约哥伦比亚大学硕士学位。她是中国电视节目主持人及传媒企业家，在业内约有三十年经验，是阳光媒体集团及阳光文化基金会联合创办人和主席。在此之前，她在凤凰卫视担任创作者、执行制作人和《杨澜工作室》（现“杨澜访谈录”）的主持人。杨女士对人工智能进行了深入的研究，发表了系列纪录片，并出版了书籍。杨澜曾分别应邀出任北京申办2008年奥运会和2022年冬季奥运会的陈述人，以及2010年上海世博会的形象大使。

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