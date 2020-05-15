中关村在线消息：北京时间5月15日消息，今天美的集团副总裁魏志强走进拼多多直播间，在近30万拼多多网友面前，为美的系列产品代言。



美的副总裁魏志强走进拼多多直播间 向近30万网友推荐低糖电饭煲

直播当天，佛山市政府与拼多多签署战略合作协议，上线“佛山优品馆”，佛山市副市长乔羽以直播主持人的身份，带网友走近美的等佛山制造大牌企业，推介家电、家装建材、家纺、家居、食品饮料等优质产业带。

作为佛山制造产业带的排头兵，美的连续四年入选《财富》世界500强。魏志强表示，美的从一家小镇企业发展成为今天世界级的科技集团，离不开佛山市政府的支持与佛山产业带这片土壤的培育。

近期，一批家电企业正在搭上直播带货的快车，企业高管们也纷纷亮相当起“主播”。魏志强此次做客拼多多直播间，专门为美的新推出的低糖电饭煲等科技产品带起了货。

“我们的这款低糖饭煲，现在卖得非常火，是专门为注重控糖、抗糖的人群研发，可以让米饭中的糖分降低40%。这个产品的核心技术，是这款饭煲里面的糖筛，包含了国家21项授权专利技术。这款产品还配置了立体加热技术，米饭受热更均匀，充分翻滚沸腾，蒸汽焖熟，粒粒饱满口感好。这款电饭煲真正实现了健康与美味兼顾。”魏志强说。

除了低糖电饭煲，魏志强此次带进直播间的美的高科技产品，还包括无风感空调、19分钟急速净味冰箱，以及不用水的空气洗衣机等等，它们均已上架拼多多平台，并占据了相关商品畅销榜的前列。

“美的一直坚持产品领先战略，不断加大研发投入，过去5年研发投入近400亿，先后在美国、德国、日本、上海、佛山投建5个全球技术研发中心。”魏志强说，美的希望做到科技与生活的完美融合，给用户带来便捷与优质的体验。

魏志强特别感谢了佛山市政府给予此次机会，能够让美的代表佛山优品，参与此次拼多多“佛山优品馆”的直播。

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