中关村在线消息：北京时间5月15日消息，近日有媒体报道了瑞幸咖啡北京地区80家门店已经关闭。随后，瑞幸咖啡方面对此事进行了回应，他们表示受疫情等相关因素的影响，瑞幸咖啡确实在进行正常的门店优化。在优化之后，北京地区还会开设全新的门店。



瑞幸咖啡回应北京地区关店 正常门店优化

目前，瑞幸咖啡在北京拥有400多家门店，今年全年瑞幸计划要关掉80家，也就是近五分之一 。瑞幸则表示，目前的关闭门店属于正常的公司优化，对个别效益不好或客户覆盖重合的门店进行“关停并转”。与此同时，他们也在正常开设新门店。

四月底的时候，luckincoffee瑞幸咖啡通过官方微博正式回应了监管部门的传闻，表示他们正在积极配合市场监管部门对瑞幸咖啡经营情况相关工作的了解。公司及全国门店运营正常。

目前，证监会调查组已经派驻调查组进驻出现财务造假的瑞幸咖啡一段时间了。多位审计人员正在对瑞幸的财务状况进行审计。

据接近此次调查的相关人士透露，证监会分管副主席的态度起到了不小作用。2020年3月1日起施行的经修订后的《中华人民共和国证券法》，赋予证监会“长臂管辖”权：在中华人民共和国境外的证券发行和交易活动，扰乱中华人民共和国境内市场秩序，损害境内投资者合法权益的，依照本法有关规定处理并追究法律责任。

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