特斯拉App宕机手机钥匙失效，众多车主处于“盲开”状态

特斯拉是全球最受关注的电动汽车品牌，并且引领了电动汽车行业的发展。正所谓树大招风，特斯拉也是经常被推至舆论的风口浪尖。近日，国内数位车主发微博称，特斯拉APP出现大面积宕机崩溃情况，手机钥匙失效并无法激活车内仪表，很多车主处于“盲开”状态。



特斯拉App宕机手机钥匙失效

鉴于出现了这样的状况，很多车主在遭遇APP宕机之后，尝试拨打400官方客服电话问询，但一直处于无人接听的状态。用户苦于没有途径解决问题，因此一些网友在特斯拉官方微博下留言，app宕机了，车开不走了等相关信息。

随后，特斯拉发表回应，并公布了临时的应急解决办法：如需紧急连接，可暂时把手机设置为5月11日。同时，网络无法连接并不影响蓝牙钥匙，下次遇到无法连接，不要急于注销登录。



之所以会出现这种情况，是因为大部分特斯拉车主都习惯使用特斯拉App替代钥匙打开车门，尽管该公司为用户都提供了另外一种可用于开门的卡片，但App的便捷让很多车主不再随身携带钥匙。



实际上，特斯拉App已多次出现宕机。2018年，特斯拉汽车被爆汽车互联网网络瘫痪，当时特斯拉的解释是其网络运营商AT&T出了问题;2019年9月，特斯拉也曾出现过大面积App宕机的情况，故障持续了大约4个小时。

截止目前，特斯拉APP的使用已经恢复正常。但对于此次大面积宕机事件，目前特斯拉在网站、微博和微信等公众平台均未作出任何官方声明或回应。

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