中关村在线消息：北京时间5月15日消息，昨天晚间，Epic Game Store正式开始了促销活动，同时《GTA V》也开始在商店中免费领取。由于本周的免费游戏过于特殊，也直接挤爆了Epic Game Store服务器。随后，Epic也发布公告称解决了服务器问题。



免费GTAV效应明显 Epic官方表示已优化服务器

Epic在官方微博上表示，他们已经对服务器进行了优化大多数玩家应该可以登陆并领取游戏了，可能比较缓慢，依然会有网络波动，非常感谢大家的耐心等待。

此前，Epic游戏官方微博推出了神秘游戏竞猜活动，提示是“矮个男人和高个女人的故事”，原来指的是《GTA5》里的电视节目《泡泡糖公主》，果然几乎所有人都猜错了。

《GTA5》是游戏史上的一个奇迹，它的总销量早就超过了1亿份，而且现在仍然几乎每周都能等上销量排行榜前十，是个一直在火的游戏，这一次Epic免费送游戏，可算是一份大礼了。

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