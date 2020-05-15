中关村在线消息：今日据悉，天风国际著名苹果分析师郭明錤分享了苹果研究报告，苹果正在开发两款全新iPad型号，包括10.8英寸iPad和8.5-9英寸 iPad mini，这两款iPad会在今年下半年或明年上半年推出。



郭明錤称：苹果正准备10.8/9寸新iPad

郭明錤认为，这两款全新iPad将遵循iPhone SE产品策略，价格便宜。目前的低价iPad是10.2英寸，iPad mini 是7.9英寸。

之前的消息还显示，苹果将会在明年发布有史以来升级幅度最大的一款iPad，其将支持5G网络。

这款新的iPad将会搭载Mini LED屏幕，并且性能上也会最强，因为搭载了A14X处理器。所以，即使苹果今年开始接收A14X的芯片，那么5G版iPad Pro的发布也要等到明年初。

台积电今年计划为苹果生产5nm制程的A14X仿生芯片，台积电今年开始使用5nm工艺进行芯片生产，芯片内的晶体管越多，芯片的功率和能效就越高。

使用7nm工艺如 A13 仿生和骁龙865制成的芯片每平方毫米具有约9650万个晶体管，5nm 芯片则拥有1.713亿个晶体管。

mini LED是一种新的背光显示技术，通过尺寸更小、更密集、更精细化的LED背光控制，可弥补LCD在对比度、灰阶、亮度上与OLED之间的差异。

mini LED会是今后iPad、Mac产品线的主要依托，但iPhone则会升级到更高端的microLED面板。【7440443】

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