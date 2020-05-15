中关村在线消息：近日，据一位经常提供PlayStation 5传闻的人士声称知道PS5新的DualSense手柄实际价格。



索尼PS5 DualSense手柄价格泄露

据称购买PS5都会附带一个免费的无线DualSense手柄，而单独购买DualSense手柄据说需要59.99美元。

索尼表示，COVID-19疫情影响到了PS5的开发，但游戏机应该还是会准时到达，索尼远没有公布游戏机的可用性或定价信息，也没有透露PS5的供应情况。

这位了解索尼计划的内部消息的人士在过去几周内表示，PS5的上市活动指日可待，据一位知情人士透露，这款游戏机的设计最早可能会在6月2日正式亮相。

在过去的几个月里，这位人士曾多次表示，这款游戏机将于11月20日发售，一旦索尼发布了这款游戏机就会开始预购，该泄露者声称还知道了全新的DualSense手柄的价格。

索尼在过去几周内确实发布了多个PS5的消息，在几周前详细介绍了游戏机的规格，然后它公布了全新的PlayStation 5手柄的设计和产品名称。

由于索尼担心泄露，所以公开了手柄的设计，索尼每一个PlayStation 5零售包装盒内都将包含一个DualSense™无线手。

索尼没有透露DualSense手柄的价格，但根据爆料人士透露，DualSense将于2020年11月20日单独发售，并将在北美、加拿大、欧洲和英国上市，建议零售价分别为59.99美元、59.99加元、59.99欧元和54.99英镑。

这些价格目前还不能盖棺定论，但对于PS5这样的全新产品来说，这些价格确实很有意义，据说PS5也将在11月20日发售。【7440416】

（文中图片来自互联网）

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