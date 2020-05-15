中关村在线消息：北京时间5月15日消息，近日DSCC首席执行官Ross Young在接受采访时透露了有关三星下半年新旗舰三星Galaxy Note20系列的最新消息。三星Galaxy Note20系列将会全系标配16GB内存。



传三星Note20标配16GB内存 存储芯片已开始量产

据了解，三星从今年2月份开始就已经在批量生产用于移动设备的16GB LPDDR5 DRAM芯片。这些芯片已经用在了三星Galaxy S20 Ultra 5G版身上。近期，三星增加了这款芯片的产量，因此有理由相信将会运用在三星Galaxy Note20系列身上。

此前据XDA消息，三星Galaxy Note 20系列将会解决刷新率显示屏功耗过高问题，它采用的是120Hz刷新率显示屏，有猜测是挖孔屏方案。

报道中称，三星Galaxy Note 20和Galaxy Note 20+将采用LTPO技术。LTPO即Low Temperature Polycrystalline Oxide低温多晶氧化物的简称，LTPO=LTPS+Oxide，同一个像素中集成了LTPS和Oxide两种TFT器件，Oxide是底栅结构，LTPS是顶栅结构。

这种新工艺结合了LTPS TFT工艺驱动能力强和Oxde TFT工艺漏电小功耗低的优点，它被苹果应用在Apple Watch Series 5型号中，也正是有了这项技术，Series 5做到了屏幕常显而且与Series 4一样具有长达18小时的电池续航。

Galaxy Note 20系列还支持自适应刷新率，外媒称通过自适应刷新率模式，三星Galaxy Note 20系列在不同场景下智能切换刷新率，从而改善功耗。

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