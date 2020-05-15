早报：新核弹来了 英伟达7nm安培GPU正式发布

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

今天最大的事儿恐怕就是NVIDIA GTC2020大会了，先来看看新核弹。

英伟达正式发布7nm安培GPU 性能提升20倍！





在NVIDIA GTC2020大会上，英伟达正式发布了7nm安培GPU，并称其是8代GPU史上最大的性能飞跃。新一代GPU采用7nm工艺，拥有540亿晶体管，其性能相比于前代产品提升了20倍。

值得一提的是，这一代计算卡和游戏卡都将使用相同的架构，也就都是安培架构，覆盖GeForce、Quadro、Tesla等产品线。

英伟达发布超级计算机DGX-A100 售价140万元人民币





除了7nm安培GPU，英伟达还发布了超级计算机DGX-A100，该超算内置两个AMD 64核128线程霄龙处理器，以及八张A100 GPU（320GB显存），1TB十六通道DDR4内存，两个1.92TB NVMe gen 4.0 SSD以及15TB U.2 NVMe SSD。

这台超级计算机运行Ubuntu Linux系统，售价19.9万美元，约合140万元人民币。

乐视终于要熬不住了吗？



乐视网：公司股票交易进入退市整理期





乐视网发布公告称，于2020年5月14日收到深圳证券交易所关于公司股票终止上市的决定，自深圳证券交易所作出公司股票终止上市的决定后十五个交易日届满的次一交易日（即2020年6月5日）起，公司股票交易进入退市整理期。

若公司提出复核申请且深交所上诉复核委员会作出维持终止上市决定，自深交所上诉复核委员会作出维持终止上市决定后的次一交易日起，公司股票交易进入退市整理期。退市整理期届满的次一交易日，深圳证券交易所对公司股票予以摘牌。

公司股票退市后，将不能重新上市。

下面看看另一家互联网公司的消息。



当当筹备国内上市？李国庆：没有此事





之前当当李国庆抢公章的大戏还没过去多久，最近又有当当前员工爆料称，李国庆与俞渝已经和好，并决定启动当当网的国内上市程序。对此，李国庆在回应南方都市报记者时表示：“没有此事。”

下面来看一条新能源汽车方面的消息。

国产Model 3将引入低成本电池 比汽油车还便宜





有爆料称，特斯拉计划在中国产Model 3中引入一种新的低成本长寿命电池，并努力使Model 3的成本与汽油车保持一致。据悉，这种低成本电池终生续航里程目标为100万英里。

特斯拉将于5月下旬举行Battery Day活动，马斯克表示期间将公布电池技术的重大进展。

最后来看这周的Epic免费游戏。

Epic免费领取GTA5 促销活动再开启





之前承诺的《GTA5》游戏免费送活动现在已经开始，玩家可以在5月21日之前领取这款超级大作。与此同时，新一轮的Epic促销活动也开始了，同样每购买一款14.99美元以上的游戏，都可以使用10美元的优惠券，可无限次使用。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

（本文图片来自于互联网）

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