中关村在线消息：北京时间5月14日消息，据路透社报道，近日国内知名体育内容与社区平台虎扑正在寻求1亿美元的融资，以期寻求在今年年底赴美上市，香港也是选择之一。随后，虎扑对此事进行回应，表示并没有类似的计划，保留对相关人士进行追责。



传虎扑寻求1亿美元融资 最早年底赴美上市

事实上，在这轮融资之前，虎扑就已经递交了招股书，计划在A股上市，因此现在爆出计划前往美国上市难免会让人心生疑惑。另外虎扑也一再表示，公司目前还处在成长期，并没有一个具体的上市时间表。

去年6月的时候，字节跳动通过旗下的北京量子跃动科技有限公司和上海闻学网络科技有限公司两家公司，向虎扑进行Pre-IPO轮融资，投资金额12.6亿元。这是虎扑自2004年成立以来获得的最大的一笔融资。

字节跳动方面表示，“字节跳动向虎扑投资12.6亿元人民币，持股比例为30%。双方将围绕内容互通和内容创作者协同服务展开全面合作，让信息为用户创造更多价值。”

其中量子科技持股20%，闻学科技持股10%，合计字节跳动跃升为虎扑的第二大股东。而以程杭为首的公司管理层持股比例虽有所稀释（合计控股比例为35.322%），仍然是公司的最大股东及实际控制人。

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