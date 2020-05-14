腾讯发布内容生态战疫报告 109亿次疫情传达

中关村在线消息：腾讯日前发布了2020年第一季度业绩报告，财报显示，一季度中腾讯营收1080.65亿，同比增长26%，其中腾讯数字内容业务收费增值服务账户数同比增长19%至1.97亿，视频服务会员数同比增长26%至1.12亿，音乐服务会员数同比增长50%至4300万。





腾讯平台与内容事业群发布了《一起让内容创造美好——腾讯内容生态战疫报告》，记录了腾讯内容平台在疫情期间作出的一系列工作。

围绕本次抗击新冠疫情，报告展现了包括腾讯新闻、腾讯视频、腾讯微视、腾讯看点、腾讯动漫、腾讯影业在内的腾讯旗下内容产品如何通过自身的能力履行社会责任，与全社会共同营造积极的内容生态。腾讯QQ则发挥自身的社交平台力量，让疫情内容触达更多用户，并助力在线教育。

以下为部分数据：

腾讯新闻疫情相关的内容被网友查看了109亿次；

腾讯视频推出百余部优秀影视作品限时免费及为期一个月的“湖北人民免费看”展播活动；

腾讯看点的新冠肺炎病例到访小区查询工具被网友使用了3.3亿次；

腾讯微视帮助全国各地的农户销售了超过400吨农产品；

腾讯QQ家校群帮助1.2亿用户开展线上教育；

腾讯文档在疫情期间免费开放会员功能，上线超百套“支援疫情防控统计”模板，有效提升信息收集效率，保障远程多方协作；

腾讯动漫与光明日报联合出品公益条漫讲述平凡英雄故事；

敦煌研究院携手腾讯影业和腾讯动漫联合出品“云游敦煌动画剧”，带大家云游敦煌，相关视频全网播放量超过3700万；

腾讯内容开放平台累计封停、禁言账号906个，粉碎谣言4.2万条。

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