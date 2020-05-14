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    B站"电视盒子"外观专利获批 网友：咋看着有点丑萌的

      [  中关村在线 原创  ]   作者：贾征

    哔哩哔哩，也就是俗称的B站，是很多年轻人喜欢的视频平台。近日，哔哩哔哩旗下公司上海幻电信息科技有限公司于5月1日申请公布的外观专利“电视盒子”已成功授权。电视盒子并非什么稀罕的产品，只是二次元文化的B站盒子外观有些独特，成为议论的焦点。

    B站"电视盒子"外观专利获批 网友：咋看着有点丑萌的
    B站"电视盒子"外观专利获批

    据悉，最新提交电视盒子的该专利用于视频信号转换为数字信号、装饰、收藏。其外观有着非常明显的二次元风格。

    有网友表示：虽然我支持B站，但这个盒子是不是有点丑。

    但是也有网友反驳说到：其实也不能说丑，如果装修比较未来风或者二次元风，这款盒子还挺搭的，对于绝大多数人，这个盒子放在家里就是个异类。

    B站"电视盒子"外观专利获批 网友：咋看着有点丑萌的
    B站"电视盒子"外观专利获批

    其实通过这段对话可以看出，想要让大众接受这个外观设计，其实还是需要存在一定的

    B站"电视盒子"外观专利获批 网友：咋看着有点丑萌的
    B站"电视盒子"外观专利获批

    上海幻电信息科技有限公司成立于2013年5月，法定代表人为徐逸，注册资本约为1099万人民币，经营范围包括信息科技、计算机软硬件、网络工程领域内的技术转让、技术咨询、技术服务，商务信息咨询，企业形象策划，玩具、服装的销售，广播电视节目制作等。

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/743/7439241.html report 931 哔哩哔哩，也就是俗称的B站，是很多年轻人喜欢的视频平台。近日，哔哩哔哩旗下公司上海幻电信息科技有限公司于5月1日申请公布的外观专利“电视盒子”已成功授权。电视盒子并非什么稀罕的产品，只是二次元文化的B站盒子外观有些独特，成为议论的焦点。B站"电视盒子&...
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