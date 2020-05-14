中关村在线消息：近日据悉，美光日前推出的2210系列M.2硬盘已全面换成3D QLC闪存，最大容量翻倍到2TB，寿命比TLC闪存还高了20%。















美光SSD首发QLC闪存：最大2TB+寿命提升20%

美光是最早推出QLC闪存硬盘的厂商，不过之前主要是用于企业级市场，消费级市场反而慢了2年，这次在2210系列上才首次使用QLC闪存，替代之前的2200系列的TLC闪存。



与2200系列相比，2210系列SSD硬盘也是PCIe 3.0 x4通道、NVMe 1.2.1标准，不过起步容量512GB、最大2TB，相比2200系列翻倍，毕竟容量大是QLC闪存的优势。

新的QLC闪存的TBW寿命有了明显提升，以1TB为例，TLC版的寿命是300TBW，QLC版的是360TBW，QLC比TLC寿命还要高20%。

虽然寿命变强，但2210系列SSD的性能有所下滑，特别是读取速度，其读取、写入分别是2200MB/s、1800MB/s，随机读写265K、320K IOPS，随机性能倒是强了不少。

美光子品牌Crucial推出的首款QLC闪存硬盘P1系列中，1TB版寿命是200TBW，Intel的QLC闪存硬盘660P 1TB也是200TBW，看来美光新一代QLC闪存的寿命还是可以的，比其他家的QLC高出80%，应该是目前所知的QLC闪存中最强的。【7439239】

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