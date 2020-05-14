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    据传5G版iPad Pro将于明年亮相 配备5nm制程芯片

      [  中关村在线 原创  ]   作者：wangsun

    中关村在线消息：近日，据外媒 PhoneArena 曝光的最新消息显示，台积电今年计划为苹果生产 5nm 制程的 A14X 仿生芯片。

    据传5G版iPad Pro将于明年亮相 配备5nm制程芯片
    据传5G版iPad Pro将于明年亮相 配备5nm制程芯片

    台积电今年开始使用 5nm 工艺进行芯片生产，芯片内的晶体管越多，芯片的功率和能效就越高。

    使用 7nm 工艺如 A13 仿生和骁龙 865制成的芯片每平方毫米具有约 9650 万个晶体管，5nm 芯片则拥有 1.713 亿个晶体管。

    A13 仿生芯片包含 85 亿个晶体管，而 5nm 的 A14 仿生芯片组内部则可能有 150 亿个晶体管。5G 版的 2020 款 iPhone 很可能是首款采用 5nm 芯片组的智能手机

    近日媒体曝光了台积电 2020 年至 2022 年期间的 5nm 制程计划图。这些芯片将使用代工厂的 N5和 N5+工艺节点制造。

    苹果和华为是今年唯一有望获得 5nm 芯片的公司。图片显示，苹果不仅将在今年出货 5nm 的 A14 仿生芯片，还将出货 A14X。

    即使苹果今年开始接收 A14X 的芯片，那么 5G 版 iPad Pro 的发布也要等到明年初。

     在2021年台积电的 5nm 计划图则包括了高通骁龙 875 移动平台，苹果的 A15 仿生芯片和华为的麒麟 1100 。之后，台积电就会开始测试 3nm 制程的生产。【7439233】

    （文中图片来自互联网）

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/743/7439233.html report 989 中关村在线消息：近日，据外媒 PhoneArena 曝光的最新消息显示，台积电今年计划为苹果生产 5nm 制程的 A14X 仿生芯片。据传5G版iPad Pro将于明年亮相 配备5nm制程芯片台积电今年开始使用 5nm 工艺进行芯片生产，芯片内的晶体管越多，芯片的功率和能效就越高。使用 7nm 工...
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