早报：十代酷睿国行价格公布 虚幻5首秀

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

先来看一条最重磅的。

Intel十代桌面酷睿开启预售 10核20线程4299元





Intel十代桌面酷睿已经在京东开启预售，共四款型号，分别是i5-10400F 6核12线程售价1399元，i5-10400 6核12线程售价1599元，i7-10700K 8核16线程售价3299元，i9-10900K 10核20线程售价4299元。

页面上没有公布发货日期，目前还是预约抢购阶段，将在6天后结束预约期。

时间久了，看到什么都不会奇怪了，比如下面这条。

外星人发布首款AMD显卡游戏本





外星人在昨晚发布了Alienware m15 R3和Alienware m17 R3两款高端游戏本，搭载英特尔十代酷睿处理器，可选AMD RX 5500M显卡，这也是外星人近年首次采用AMD显卡。

这两款游戏本将于5月21日正式发售，m15 R3售价1500美元起，m17 R3售价1550美元起。

5G版iPad Pro今年没戏了？





据外媒报道，台积电将在今年下半年量产5nm的A14X芯片，这意味着5G版iPad Pro的发布基本只能安排在明年年初，也就是说今年我们应该看不到支持5G网络的iPad Pro了。

下面这个福利您可得看好了。



三星中国推“保值换新” S20半价抵换S21





三星向国行Galaxy S20系列用户推出“保值换新”服务，该服务允许用户在Galaxy S21系列新机发布的30日内，用手中的S20系列按照上市时售价的半价抵扣换新。比如售价为9999元的Galaxy S20 Ultra届时就可以抵扣5000元购买S21系列新品。

梦寐以求的次世代游戏画面会是怎样的呢？往下看。

虚幻5引擎震撼演示 次世代真的来了





Epic在昨晚公布了一段虚幻引擎5的一段实时演示，并确认虚幻引擎5将于2021年早些时候发布预览版，并在2021年晚些时候发布完整版。虚幻5将支持次世代主机、现世代主机、PC、Mac、iOS和Android平台。

最后来看看马斯克的抗争。

特朗普支持特斯拉加州工厂复工





此前马斯克多次向加州政府抗争要重新开放位于加州弗里蒙特的汽车组装工厂，还得到了特朗普的声援。现在，工厂所在地加州阿拉米达县终于同意，允许特斯拉在满足安全条件的情况下于下周重启工厂生产。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

（本文图片来自于互联网）

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